Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklama taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, İsmail Kartal yenilgi sonrası ne dedi? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi mi?

İSMAİL KARTAL MAÇ SONRASI NE DEDİ?

Mücadele hakkında konuşan Kartal, "Hemen oyunun başında net bir pozisyon bulduk, gole çeviremedik. Golü yapabilseydik daha iyi mücadele edip oyunu ele geçirebilirdik. Rakibimiz daha fazla mücadele etti. Hiç bize yakışmayacak, bir tepki koyamadan maçı bitirdik. Bundan ders çıkartmalıyız. Bundan önceki berabere kaldığımız maçlarda oyunun üstünlüğünü elinde tutan, iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Bugün iyi oynamadık. En kısa zamanda toparlanıp, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve yolumuza bakacağız" dedi.

FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Dün akşam oynanan MKE Ankaragücü- Fenerbahçe maçında Ankaragücü Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Bu mağlubiyet sonrası Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda elenmiş oldu.