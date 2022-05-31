İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci hayatı ve biyografisi! İsmail Demirci kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İsmail Demirci merak konusu oldu. İşte İsmail Demirci hakkında merak edilen İsmail Demirci kimdir, İsmail Demirci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Kasım 1984

Kaç yaşında: 37 yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,92 m

2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanınmıştır. 14 Eylül 2019 - 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey Mollaoğlu karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın eşidir.

• Yalancılar ve Mumları (Engin Sezer) 2021

• Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu) 2019-2021

• Çarpışma (Galip) 2018

• Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)

• Babamın Günahları (2018) (Reha)

• Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)

• Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017

• Fabrika Kızı (dizi) (Ferhat) 2015 [1]

• Serçe Sarayı (Ramazan) 2015

• Tut Sözünü 2014

• Reaksiyon (Tekin) 2014

• Kurtlar Vadisi Pusu (Erkan) 2012-2013

• Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014

• Mor Menekşeler (Harun) 2012

• Anneler ile Kızları (Sedat) 2011

• Sessiz Gece (Ozan)

• Türkan (Asistan Doktor Mehmet)

• İki Aile

• İrfan

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