İslam Memiş'ten güncel altın açıklaması! Altın bugün ne kadar oldu? SON DAKİKA tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları!

Ekonomi yorumlarıyla dikkat çeken İslam Memiş'in gram altınla ilgili son değerlendirmeleri yatırımcıların gündemine oturdu. Altın almayı düşünenler, "İslam Memiş ne zaman altın alınması gerektiğini söyledi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İslam Memiş gram altın konusunda ne söyledi, hangi tarihi işaret etti? Altın bugün ne kadar oldu? 23 Temmuz 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte merak edilen ayrıntılar…

İSLAM MEMİŞ'İN SON ALTIN DEĞERLENDİRMESİ NEDİR?

Finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden analist İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı son değerlendirmelerde Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin öngörülerini paylaştı. Altın, döviz ve borsa endeksine dair yorumlarda bulunan Memiş, yatırımcılara dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İslam Memiş'ten güncel altın açıklaması

Yatırım tavsiyesi olmadığının özellikle altını çizen İslam Memiş, "Önümüzdeki 6 ayda mevduat faizleri, altın, gümüş ya da kripto kadar kazandırmayabilir" diyerek alternatif yatırım araçlarına yönelimin önemine vurgu yaptı.

Memiş'in açıklamalarına göre, Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 10.650 puan seviyesinde işlem görürken, 10.800 direncine yaklaşılması dikkat çekiyor. Bu seviyeye yaklaşılmasıyla birlikte kar satışlarının gündeme gelebileceğini belirten Memiş, "Bu seviyeden dönüş ihtimali var; Perşembe günü netleşir" ifadeleriyle yatırımcıları temkinli olmaları konusunda uyardı.

Altın bugün ne kadar oldu

Ons altın 3.417 dolar seviyesinde seyrederken, 30 Haziran'da 3.247 dolardan alınan pozisyonların hala korunduğu belirtildi. Hedef seviye: 3.500 dolar.

Gram altın (TL) ise 4.435 liraya ulaştı. Memiş,"Kasım ayına kadar yükseliş devam eder. Satış yapmadık, pozisyonumuzu koruyoruz" yorumunu yaptı. Hedef olarak 4.500 TL öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Mevduat faiziyle gelir elde eden yatırımcıların bu kararı dikkatle takip etmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, faiz artışına dair beklentilerin piyasaları nasıl yönlendireceğine dikkat çekti.

Son dakika tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

İslam Memiş ayrıca, önümüzdeki günlerde faize bulaşmadan ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için özel bir açıklama yapacağını duyurdu. Yarın Ankara'ya gideceğini belirten Memiş, "Perşembe akşamı sevindirecek haberlerle döneceğim" diyerek takipçilerini heyecanlandırdı.

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