İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlıyor? Üniversite öğrencileri için İşkur Gençlik Programı nedir, başvurusu ne zaman?
Üniversite öğrencilerine yönelik istihdam fırsatları sunan İŞKUR Gençlik Programı, kısa süre içerisinde gündem oldu. Peki, İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlıyor? Başvuru nasıl yapılır ve kimler başvurabilir? İşte, programa dair detaylar ve merak edilen tüm soruların yanıtları…
Gençlerin iş dünyasına adım atmasını kolaylaştırmak ve kariyerlerine destek olmak amacıyla hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı, son günlerde başvuru tarihleri ve şartlarıyla merak konusu oldu. Peki, İŞKUR Gençlik Programı nedir? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Gençlik Programı, 18-29 yaş arası gençlere yönelik iş ve staj fırsatları sunan bir projedir. Gençlere iş deneyimi kazandırmayı, kariyer hedeflerini desteklemeyi ve bu süre zarfında maddi destek sağlamayı hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine farklı deneyimleri aynı anda yaşama fırsatı sunar.
Programın öğrencilere sunmayı hedeflediği fırsatlar şunlardır:
- Farklı sektörlerde iş ve staj imkânı
- Yarı zamanlı veya geçici iş fırsatları
- Kariyer geliştirme eğitimleri ve kişisel gelişim desteği
- Maddi destek ve tecrübe kazanma fırsatı
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde açılması öngörülen programın başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu sebeple başvuruların kaçırılmaması için İŞKUR'un resmi web sitesi, mobil uygulaması veya sosyal medya hesaplarının takip edilmesi öneriliyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR Gençlik Programı'na başvurmak isteyenlerin belirli kriterleri sağlaması gerekmektedir.
Bu kriterler:
- 18-29 yaş arası gençler
- Lisans veya ön lisans öğrencileri
- Yeni mezunlar
- İş deneyimi kazanmak isteyen kişiler