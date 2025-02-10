İŞKUR Gençlik Programı ne zaman başlıyor? Üniversite öğrencileri için İşkur Gençlik Programı nedir, başvurusu ne zaman?

Gençlerin iş dünyasına adım atmasını kolaylaştırmak ve kariyerlerine destek olmak amacıyla hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı, son günlerde başvuru tarihleri ve şartlarıyla merak konusu oldu. Peki, İŞKUR Gençlik Programı nedir? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, 18-29 yaş arası gençlere yönelik iş ve staj fırsatları sunan bir projedir. Gençlere iş deneyimi kazandırmayı, kariyer hedeflerini desteklemeyi ve bu süre zarfında maddi destek sağlamayı hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine farklı deneyimleri aynı anda yaşama fırsatı sunar.

Üniversiteli öğrenciler için İŞKUR Gençlik Programı

Programın öğrencilere sunmayı hedeflediği fırsatlar şunlardır:

Farklı sektörlerde iş ve staj imkânı

Yarı zamanlı veya geçici iş fırsatları

Kariyer geliştirme eğitimleri ve kişisel gelişim desteği

Maddi destek ve tecrübe kazanma fırsatı

İŞKUR Gençlik Programı nedir

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde açılması öngörülen programın başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu sebeple başvuruların kaçırılmaması için İŞKUR'un resmi web sitesi, mobil uygulaması veya sosyal medya hesaplarının takip edilmesi öneriliyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvurmak isteyenlerin belirli kriterleri sağlaması gerekmektedir.

Bu kriterler:

18-29 yaş arası gençler

Lisans veya ön lisans öğrencileri

Yeni mezunlar

İş deneyimi kazanmak isteyen kişiler

İŞKUR Gençlik Programı