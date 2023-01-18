World Population Review'a göre 2023 yılında güncel IQ seviyesi listesi açıklandı! Listeye göre Türkiye 48. sırada yer aldı. Peki, IQ'su en yüksek ülkeler hangileri 2023? IQ seviyesi en yüksek ülkeler listesi! Türkiye'nin IQ'su kaç? Avrupa ülkelerinin IQ'su kaç? Amerika ülkelerinin IQ'su kaç? Afrika ülkelerinin IQ'su nedir? Asya ülkelerinin IQ oranı nedir? İşte ayrıntılar...

IQ, zekâ katsayısı veya zekâ seviyesi, zekâyı ölçme amaçlı birkaç farklı standartlaştırılmış testlerden çıkarılan değer. Güncel IQ seviyeleri merak ediliyor. Peki, IQ'su en yüksek ülkeler hangileri 2023? IQ seviyesi en yüksek ülkeler listesi! Türkiye'nin IQ'su kaç? IQ'su en düşük ülkeler hangileri? İşte detaylar...

IQ NEDİR?

IQ (İngilizce: intelligence quotient), zekâ katsayısı veya zekâ seviyesi, zekâyı ölçme amaçlı birkaç farklı standartlaştırılmış testlerden çıkarılan değer.

IQ deyimi Almanca Intelligenzquotient olarak Alman psikolog Wilhelm Stern tarafından 1912 yılında Alfred Binet ve Theodore Simon'un tasarladığı gibi zekayı değerlendirmek için ortaya koyduğu bir yöntemdir. IQ deyimi yaygın olsa da, Wechsler Yetişkin Ölçüsü gibi modern IQ test değerlendirmeleri artık orta değeri (ortalama zeka) 100 olan ve standart sapması 15 olan bir çan eğrisine göre öznenin konumlandırılmasına dayanır. Fakat bazı testlerde farklı standart sapma değerleri olabilir.

IQ sonuçları ölümlülük, hastalıklılık, ailevi sosyal konum ve önemli unvanlarla ve ailesel IQ ile ilişkilendirilmiştir. Veraseti neredeyse yüzyıldır araştırılsa da, kalıtsallık miktarı ve kalıtsallığının tartışma konusu olup olmasında anlaşmazlıklar vardır. IQ sonuçları, eğitimsel başarının kâhini veya özel ihtiyaç olarak nüfustaki IQ değerlerini ve bunlarla diğer değişkenlerin ilişkisini inceleyen toplum bilimcileri tarafından ve iş veriminin ve gelirin kâhini olarak kullanılır.

20. yüzyılın başlarına kadar birçok halkın zekâ katsayısı, Flynn etkisi adı verilen bir fenomenle her on yılda üç sayı artacak şekilde yükseliyor. Bu sonuçlardaki değişmelerin gerçek hayattaki zihinsel yetenekleri veya yalnız geçmiş ve şimdiki zamandaki testlerin metodolojik sorunlarını mı yansıtıp yansıtmadığı tartışmalıdır.

IQ'SU EN YÜKSEK ÜLKELER HANGİLERİ 2023?

World Population Review'a göre Türkiye'nin IQ oranı 2022 yılında 90'dan 89'a geriledi. Türkiye 100 ülke içinde 48. sırada yer adı.

En yüksek IQ ortalamasına sahip 5 ülke ise şöyle:

1. Singapur - 108

2. Hong Kong - 108

3. Tayvan - 106

4. Güney Kore - 106

5. Japonya - 105

TÜRKİYE'NİN IQ ORANI KAÇ 2023?

Son yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin IQ oranı 89'dur. IQ oranı sıralamasında Türkiye 100 ülke içinde 48. sırada yer alıyor.