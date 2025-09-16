İnvestco Holding kimin? İnvestco Holding ne iş yapar?

2022 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Investco Holding, son dönemlerde sadece yatırım hamleleriyle değil, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan düzenli denetimlerle de gündeme gelmiştir. Holding yapısı, çok sayıda iştiraki ve farklı sektörlerdeki aktif yatırımları nedeniyle, yatırımcılar ve otoriteler tarafından yakın gözetim altına alınmıştır. Özellikle halka arz sonrası dönemlerde yapılan finansal raporlamalar, pay devirleri ve iştirak ilişkileri SPK'nın dikkatle takip ettiği konular arasında yer almaktadır. Bu da şirketin şeffaflık politikalarının ve yönetim biçiminin yatırımcı nezdindeki güvenilirliğini doğrudan etkileyen faktörlerdendir. Peki, Investco Holding kimin, ne iş yapar, ne zaman halka arz oldu ve en büyük hissedar Mustafa Ünal kimdir? İşte detaylar...

INVESTCO HOLDİNG KİMİN?

Investco Holding'in en büyük hissedarı %55,75 pay ile Mustafa Ünal'dır. Ünal'ın ardından gelen diğer ortaklar arasında Reha Çırak (%24,25) ve Nihat Özçelik (%9,99) bulunmaktadır. Bu ortaklık yapısıyla birlikte şirketin yönetiminde ve stratejik kararlarında en belirleyici isim Mustafa Ünal olarak öne çıkmaktadır.

INVESTCO HOLDİNG NE İŞ YAPAR?

Investco Holding, çok yönlü bir yatırım şirketidir ve faaliyet alanları oldukça çeşitlidir. Şirket, doğrudan ya da iştirakleri aracılığıyla şu sektörlerde aktiftir:

Madencilik: Endüstriyel ham madde çıkarımı

Teknoloji: Yazılım geliştirme, dijital çözümler

Sanayi: Kimya ve demir-çelik üretimi

Sağlık ve Gıda: Yenilikçi sağlık girişimleri ve tarım/gıda yatırımları

Girişim Sermayesi: Start-up yatırımları ve büyüme aşamasındaki şirketlere finansman sağlama

Holding, farklı sektörlerdeki bu çeşitlendirilmiş portföyü ile riskleri dağıtırken aynı zamanda büyüme potansiyeli yüksek alanlara yatırım yapmaktadır.

INVESTCO HOLDİNG NE ZAMAN HALKA ARZ OLDU?

Investco Holding, 22-23 Şubat 2022 tarihlerinde halka arz edilmiştir. Halka arz sonrası şirketin payları 1 Mart 2022 itibariyle Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Halka arzın bazı önemli detayları şunlardır:

Arz Fiyatı: 24 TL

Satılan Pay Miktarı: 37.500.000 adet

Toplam Sermaye: 187.500.000 TL

Bu adım, şirketin kurumsallaşma sürecini güçlendirmiş, şeffaflık ve yatırımcı ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur.

MUSTAFA ÜNAL KİMDİR?

Mustafa Ünal, Türkiye iş dünyasında özellikle bankacılık ve yatırım alanlarında tanınan bir isimdir.

Eğitim : Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunudur. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde MBA yapmıştır.

Kariyer: Garanti Bankası'nda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Yatırım Geçmişi: Investco Holding'in dışında, Verusaturk GSYO A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Pan Teknoloji ve Standard Boksit İşletmeleri gibi birçok önemli şirkette doğrudan veya dolaylı görevleri bulunmaktadır.

Ünal, sadece büyük yatırımcı kimliğiyle değil, aynı zamanda teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilir enerji projelerine verdiği destekle de dikkat çekmektedir.

MUSTAFA ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

Kamuya açık kaynaklarda Mustafa Ünal'ın doğum yılı veya yaşıyla ilgili net bir bilgi yer almamaktadır. Şirketin web sitesi, SPK belgeleri ve basın açıklamaları incelendiğinde bu konuda açık bir beyana rastlanmamıştır.

Ancak eğitim ve kariyer geçmişine bakıldığında, 50'li yaşlarının başlarında olduğu tahmin edilmektedir. Daha net bilgi, ileride yayınlanacak biyografik belgeler veya şirket açıklamalarıyla edinilebilir.

MUSTAFA ÜNAL NERELİ?

Yine benzer şekilde, Mustafa Ünal'ın memleketi hakkında doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Akademik ve profesyonel geçmişi büyük ölçüde İstanbul merkezlidir. Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde eğitim almış, bankacılık kariyerini ise İstanbul'da sürdürmüştür.