Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı. Peki, İmran Han kazandı mı, yüzde kaç oy aldı 2024?

İMRAN HAN KAZANDI MI?

Paylaşılan verilere göre, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 62 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 50 sandalye kazandı. İlk sonuçlara göre, PTI, Ulusal Mecliste PML-N ve PPP'ye göre seçimleri önde götürüyor.

Hayber Pahtunhva'da eyalet meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 85 sandalye kazandı, PML-N 5, PPP ise 3 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde açık ara önde görünüyor. Pencap eyalet meclisinde, PML-N ile PTI arasında başa baş bir durum göze çarpıyor. Pencap eyalet meclisinde PML-N 118, PTI 122, PPP ise 10 sandalye elde etti. Sind eyalet meclisinde, PPP'nin önde olduğu görülüyor. Eyalet meclisinde PTI 14, PPP 82 sandalye kazandı. Belucistan eyalet meclisinde, PTI 4, PML-N 8 ve PPP 6 sandalye elde etti. Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için oy sayma işlemi sürüyor.

NAVAZ ŞERİF'TEN İLK AÇIKLAMA

PML-N lideri Navaz Şerif, Lahor'da yaptığı açıklamada, partisinin seçimleri "kazandığını" ifade ederek, "kaynayan mevcut siyasi ve ekonomik kriz" durumuna tek çözümün tüm partilerin el ele verip ulusal birlik hükümeti kurması olduğunu söyledi. Şerif, Pakistan Halk Partisi (PPP), Birleşik Halk Hareketi (MQM-P) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) ile görüşme yapılacağını dile getirerek, bağımsız milletvekillerini de söz konusu görüşmelere davet etti.