İLK ORUÇ NE ZAMAN? Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 1 ay boyunca oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar, ilk iftarın ne zaman açılacağını merak ediyor. İlk oruç ne zaman? İlk iftar hangi akşam açılacak? Ramazan Bayramı ne zaman? Detaylar haberimizde.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayı, müminler için manevi anlamda büyük bir öneme sahiptir. Bu kutsal zaman diliminde ibadetler ve iyiliklerle dolu günler geçiren müminler, ebedi mutluluğa ulaşma fırsatını elde ederler. Bir hadis-i şerifte, Ramazan ayının gelmesiyle cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapanıp şeytanların zincire vurulduğu belirtilir. Ramazan ayı, 3 ayları geride bırakıp girdiğimiz fazilet dolu bir aydır. Bu ay, hayır işlerinin arttığı, yardımlaşmanın ve düşkünlere yardım etmenin öneminin vurgulandığı bir dönemdir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı ay olması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir.

İLK İFTAR NE ZAMAN?

2024 dini takvime göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi belirlendi. Buna göre, Ramazan ayı 11 Mart günü başlayacak. Bu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan resmi bilgiye dayanmaktadır. Ramazan ayının Mart ayında başlamasıyla birlikte, Müslümanlar için önemli bir ibadet ve manevi ay başlayacak. 10 Nisan çarşamba günü ise Ramazan Bayramı başlayacak.