İhtiyaç kredisi faiz oranları uçuşa geçti! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar tek tek güncelliyor

Acil paraya ihtiyacı olanlar bankaların ihtiyaç kredisi paketlerine başvuruyor. Merkez Bankası'nın politika faiz oranını yüzde 25'e yükseltmesinin ardından bankalarda deprem başladı. Birçok banka ihtiyaç kredisi oranlarını güncelledi. Faizler bazı bankalarda 5,50 seviyesine kadar çıkabiliyor. Oranlar kamu bankalarında %2,75 - 2,89 arasında değişiyor. İşte, Eylül ayına girerken tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Nakit ihtiyaçlar için tercih edilen yöntemlerden birisi ihtiyaç kredisi oluyor. Bankaların yükselen kredi politikaları nedeniyle vatandaşlar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını sık sık sorguluyor. Merkez Bankası politika faizini yüze 25 seviyesine yükseltmişti. Bu artışla birlikte ihtiyaç kredilerinde de değişiklik yaşandı. Bazı bankalar kredi faizlerini yükseltirken, bazılarında sabit kaldı. İşte, ihtiyaç kredisi faiz oranları!

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI (31 AĞUSTOS 2023)

Not: 50.000 TL 12 Ay vadeli krediler hesaplanmıştır.

QNB Finansbank

Faiz Oranı

%1,99

Aylık Taksit

4.900,07 TL

Toplam Ödeme

59.088,34 TL

Enpara.com

Faiz Oranı

%2,48

Aylık Taksit

5.090,51 TL

Toplam Ödeme

61.086,12 TL

ING BANK

Faiz Oranı

%2,49

Aylık Taksit

5.094,43 TL

Toplam Ödeme

61.383,16 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı

%1,98

Aylık Taksit

4.896,22 TL

Toplam Ödeme

59.042,14 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası

Faiz Oranı

%1,98

Aylık Taksit

4.896,22 TL

Toplam Ödeme

59.042,14 TL

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı

%2,09

Aylık Taksit

4.938,62 TL

Toplam Ödeme

59.513,44 TL

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Akbank

Faiz Oranı

%2,94

Aylık Taksit

5.272,73 TL

Toplam Ödeme

63.560,26 TL

İş Bankası

Faiz Oranı

%2,95

Aylık Taksit

5.276,73 TL

Toplam Ödeme

63.608,26 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı

%3,20

Aylık Taksit

5.377,19 TL

Toplam Ödeme

64.776,28 TL

DenizBank

Faiz Oranı

%3,40

Aylık Taksit

5.458,24 TL

Toplam Ödeme

65.786,38 TL

Türkiye Finans

Kâr Payı Oranı

%3,59

Aylık Taksit

5.535,82 TL

Toplam Ödeme

66.429,84 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı

%3,74

Aylık Taksit

5.597,45 TL

Toplam Ödeme

67.456,90 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı

%4,11

Aylık Taksit

5.750,92 TL

Toplam Ödeme

69.298,54 TL

N Kolay

Faiz Oranı

%4,89

Aylık Taksit

6.081,13 TL

Toplam Ödeme

73.261,06 TL

VakıfBank

Faiz Oranı

%2,75

Aylık Taksit

5.197,06 TL

Toplam Ödeme

62.614,72 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı

%2,84

Aylık Taksit

5.232,83 TL

Toplam Ödeme

63.043,96 TL

Halkbank

Faiz Oranı

%2,89

Aylık Taksit

5.252,76 TL

Toplam Ödeme

63.320,62 TL

Albaraka Türk

Kâr Payı Oranı

%2,99

Aylık Taksit

5.292,74 TL

Toplam Ödeme

63.800,38 TL

ICBC Bank Turkey

Faiz Oranı

%3,29

Aylık Taksit

5.413,59 TL

Toplam Ödeme

65.250,58 TL

Fibabanka

Faiz Oranı

%3,36

Aylık Taksit

5.441,98 TL

Toplam Ödeme

65.591,26 TL

Şekerbank

Faiz Oranı

%3,75

Aylık Taksit

5.601,57 TL

Toplam Ödeme

67.506,34 TL

Anadolubank

Faiz Oranı

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5.618,07 TL

Toplam Ödeme

67.416,84 TL

HSBC

Faiz Oranı

%3,90

Aylık Taksit

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Toplam Ödeme

68.250,22 TL