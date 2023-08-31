İhtiyaç kredisi faiz oranları uçuşa geçti! Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar tek tek güncelliyor
Gündem Haberleri
Acil paraya ihtiyacı olanlar bankaların ihtiyaç kredisi paketlerine başvuruyor. Merkez Bankası'nın politika faiz oranını yüzde 25'e yükseltmesinin ardından bankalarda deprem başladı. Birçok banka ihtiyaç kredisi oranlarını güncelledi. Faizler bazı bankalarda 5,50 seviyesine kadar çıkabiliyor. Oranlar kamu bankalarında %2,75 - 2,89 arasında değişiyor. İşte, Eylül ayına girerken tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları...
Nakit ihtiyaçlar için tercih edilen yöntemlerden birisi ihtiyaç kredisi oluyor. Bankaların yükselen kredi politikaları nedeniyle vatandaşlar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını sık sık sorguluyor. Merkez Bankası politika faizini yüze 25 seviyesine yükseltmişti. Bu artışla birlikte ihtiyaç kredilerinde de değişiklik yaşandı. Bazı bankalar kredi faizlerini yükseltirken, bazılarında sabit kaldı. İşte, ihtiyaç kredisi faiz oranları!
İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI (31 AĞUSTOS 2023)
Not: 50.000 TL 12 Ay vadeli krediler hesaplanmıştır.
QNB Finansbank
Faiz Oranı
%1,99
Aylık Taksit
4.900,07 TL
Toplam Ödeme
59.088,34 TL
Enpara.com
Faiz Oranı
%2,48
Aylık Taksit
5.090,51 TL
Toplam Ödeme
61.086,12 TL
ING BANK
Faiz Oranı
%2,49
Aylık Taksit
5.094,43 TL
Toplam Ödeme
61.383,16 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı
%1,98
Aylık Taksit
4.896,22 TL
Toplam Ödeme
59.042,14 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı
%1,98
Aylık Taksit
4.896,22 TL
Toplam Ödeme
59.042,14 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı
%2,09
Aylık Taksit
4.938,62 TL
Toplam Ödeme
59.513,44 TL
Akbank
Faiz Oranı
%2,94
Aylık Taksit
5.272,73 TL
Toplam Ödeme
63.560,26 TL
İş Bankası
Faiz Oranı
%2,95
Aylık Taksit
5.276,73 TL
Toplam Ödeme
63.608,26 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı
%3,20
Aylık Taksit
5.377,19 TL
Toplam Ödeme
64.776,28 TL
DenizBank
Faiz Oranı
%3,40
Aylık Taksit
5.458,24 TL
Toplam Ödeme
65.786,38 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı
%3,59
Aylık Taksit
5.535,82 TL
Toplam Ödeme
66.429,84 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı
%3,74
Aylık Taksit
5.597,45 TL
Toplam Ödeme
67.456,90 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı
%4,11
Aylık Taksit
5.750,92 TL
Toplam Ödeme
69.298,54 TL
N Kolay
Faiz Oranı
%4,89
Aylık Taksit
6.081,13 TL
Toplam Ödeme
73.261,06 TL
VakıfBank
Faiz Oranı
%2,75
Aylık Taksit
5.197,06 TL
Toplam Ödeme
62.614,72 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı
%2,84
Aylık Taksit
5.232,83 TL
Toplam Ödeme
63.043,96 TL
Halkbank
Faiz Oranı
%2,89
Aylık Taksit
5.252,76 TL
Toplam Ödeme
63.320,62 TL
Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı
%2,99
Aylık Taksit
5.292,74 TL
Toplam Ödeme
63.800,38 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı
%3,29
Aylık Taksit
5.413,59 TL
Toplam Ödeme
65.250,58 TL
Fibabanka
Faiz Oranı
%3,36
Aylık Taksit
5.441,98 TL
Toplam Ödeme
65.591,26 TL
Şekerbank
Faiz Oranı
%3,75
Aylık Taksit
5.601,57 TL
Toplam Ödeme
67.506,34 TL
Anadolubank
Faiz Oranı
%3,79
Aylık Taksit
5.618,07 TL
Toplam Ödeme
67.416,84 TL
HSBC
Faiz Oranı
%3,90
Aylık Taksit
5.663,56 TL
Toplam Ödeme
68.250,22 TL