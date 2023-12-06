İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi!

İhsan Baştürk, Yargıtay 8. Ceza Dairesi başkanlığına seçilmiştir. Baştürk'ün yaşamı, kariyeri ve nereli olduğu hakkında bilgilerin yer aldığı biyografinin detayları merak konusu oldu. Peki, İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Sekizinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçilen İhsan Baştürk'ün hayatı merak konusu oldu. İhsan Baştürk kimdir, kaç yaşında sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Yargıtay 8.Ceza Dairesi Başkanı İhsan Baştürk'ün hayatı ve kariyeri sorgulatılıyor. Peki, İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli?Detaylar haberimizde..

İHSAN BAŞTÜRK KİMDİR?

İhsan Baştürk, 03.05.1968 tarihinde Gaziantep'te doğmuştur. Gaziantep M.R.U. Teknik Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Gaziantep hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Baştürk; sırasıyla Selim, Çamlıyayla, İskenderun, Şişli ve 2007 yılından itibaren ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Doç. Dr. İhsan Baştürk, Yargıtay Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Ekonomi Hukuku Anabilim Dalında, "Fikir ve Sanat Eserlerine İnternet Yoluyla Tecavüz ve Cezai Sonuçları" adlı tez çalışmasıyla yüksek lisans yapmıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında, "Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi" konulu tez çalışmasıyla doktorasını tamamlamıştır.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Doçentlik Yönetmeliği uyarınca yayın ve çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda 3 Mart 2023 tarihindeÜniversiteler Arası Kurul kararıyla ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında Doçent ünvanı almaya hak kazanmıştır.

2017 yılında Yargıtay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Konseyinin birlikte yürüttüğü proje kapsamında Nottingham Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Merkezinde akademik araştırmacı olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir.

"Bilişim, İnternet ve Ceza Hukuku" (ortak eser), "T.C. Anayasası ve İnsan Haklarına İlişkin Temel Belgeler","Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi" "Fikir ve Sanat Eserleri Hukukumuzda Cezai Koruma", "Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yararına Bozma" adlı yayınlanmış kitapları ile hakemli dergilerde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış birçok makalesi; yurt içi ve yurt dışında akademik toplantılarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı Yayın Kurulu Üyeliği (Nisan 2014- Nisan 2016) Yargıtay Başkanlığı Yayın Kurulu Üyeliği (Mayıs 2015- Mayıs 2019) görevlerini yürütmüştür.Yargıtay Genel Kurulu tarafından üç yıl süre için (Nisan 2017 - Nisan 2020) Fikri Mülkiyet Akademisi Yürütme Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesidir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Fikri Mülkiyet Hukukunda Ceza Politikaları alanında; Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ise, Bilirkişilik ve Raporlandırma Teknikleri, Ekonomi Ceza Hukuku, Fikri Mülkiyet Ceza Hukuku konularında lisans üstü dersler vermektedir. İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Baştürk,evli ve iki çocuk babasıdır.