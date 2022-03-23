İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, toplu taşıma ücretlerine %50 zam talebinde bulundu. Akaryakıta gelen zamlarla beraber, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin Mart ayı toplantısında İett'ye zam uygulanacak mı konusu tartışıldı. Toplu taşıma ücretleri ne kadar olacak ve İstanbul'da toplu taşımaya zam uygulanacak mı merak ediliyor. İett'ye zam geldi mi? 2022 İETT zam ne zaman uygulanacak? Toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

İETT'YE ZAM GELDİ Mİ?

Akaryakıt fiyatlarının her geçen gün artması sebebi ile gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin Mart ayı toplantıda İstanbul'da, toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

2022 İETT ZAM NE ZAMAN UYGULANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, son dönemde akaryakıta gelen zamlar nedeniyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Mart ayı toplantısına zam talebiyle geldi. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 oranında zam yapılmasını istedi. Ancak teklif AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

UKOME üyeleri tarafından değerlendirilen teklif, aynen oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifene göre;

TAM BİLET : 5.48 lira

ÖĞRENCİ : 2.66 lira

ÖĞRETMEN ve 60 YAŞ ÜCRETİ : 3.91 lira

TAM AYLIK KART : 430 liraya

AYLIK ÖĞRENCİ KARTI : 78 lira

ÖĞRETMEN VE 60 YAŞ AYLIK KART : 266 lira

METROBÜSTE (TAM UZUN MESAFE) : 8.13 lira

ÖĞRENCİ : 2.66 lira

ÖĞRETMEN VE 60 YAŞ : 4.46 lira

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