İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli?
İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Acıpayam Belediye Başkan adayı olan İdris Oktay hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. İdris Oktay'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
İDRİS OKTAY KİMDİR?
İdris Oktay, Yeniden Refah Partisi Denizli- Acıpayam Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay veterinerdir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.