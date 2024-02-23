Hüseyin Filiz kimdir? AK Parti Çankırı Belediye Başkanı adayı Hüseyin Filiz kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Çankırı adayı belli oldu mu? 2024 Çankırı Belediye Başkanı adayı Hüseyin Filiz kimdir?

HÜSEYİN FİLİZ KİMDİR?