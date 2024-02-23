Hüseyin Filiz kimdir? AK Parti Çankırı Belediye Başkanı adayı Hüseyin Filiz kimdir?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 büyükşehir olmak üzere toplam 26 ilin adayı dün yapılan görkemli bir törenle kamuoyuna tanıtıldı. Peki, AK Parti Çankırı adayı belli oldu mu? 2024 Çankırı Belediye Başkanı adayı Hüseyin Filiz kimdir?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Çankırı adayı belli oldu mu? 2024 Çankırı Belediye Başkanı adayı Hüseyin Filiz kimdir?
HÜSEYİN FİLİZ KİMDİR?
- Hüseyin Filiz, 2 Şubat 1958'de Çankırı'da doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Kiraz'dır.
- Sanayici; Balıkesir Savaştepe Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.
- Ticari hayatına Çankırı'da başladı ve devam etti. Tarım Makineleri Fabrikası kurdu. 1995'te Çelik Kapı Fabrikasını kurdu, yurt içinde ve yurtdışında çok sayıda showroom açtı. Traktör ve değişik markaların otomotiv bayiliklerini aldı. Ankara'da akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. Konut inşaatı müteahhitliği ile inşaat sektörüne girdi. Filiz Tarım Makineleri A.Ş., Filiz Otomotiv Ticaret Limited Şirketi, Filiz Çelik Mamulleri Ticaret Limited Şirketi ve Filiz Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Çankırı Çerkeş ilçesinde et, hayvancılık, süt ürünleri tesisi bulunmaktadır.
- Orta düzey İngilizce bilen Filiz, evli ve 3 çocuk babasıdır.