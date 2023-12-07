Hırvatistan'ın başkenti neresi? Hırvatistan para birimi nedir?

Hırvatistan, Adriyatik Denizi kıyısında yer alan tarihi zenginlikleri ve benzersiz doğasıyla ünlü bir Akdeniz ülkesidir. İşte, Hırvatistan'ın başkenti, para birimi ve keşfedilmeye değer şehirleri hakkında detaylı bilgiler.

Hırvatistan'ın şehirleri, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve sıcak atmosferleriyle göz dolduruyor. Zagreb'in kültürel zenginliği, Dubrovnik'in masalsı atmosferi ve diğer şehirlerin benzersiz özellikleri, Hırvatistan'ı keşfetmek isteyenleri bekliyor.

HIRVATİSTAN BAŞKENTİ NERESİ?

Hırvatistan'ın başkenti, tarihi dokusu ve canlı kültürüyle öne çıkan Zagreb'dir. Zagreb, Orta Avrupa'nın etkilerini taşıyan mimarisi, müzeleri ve parklarıyla ülkenin kültürel merkezi konumundadır.

HIRVATİSTAN PARA BİRİMİ NEDİR?

Hırvatistan'ın resmi para birimi Hırvatistan Kunası (HRK)'dır. Hırvatistan Kuna'sı, ülkede yaygın olarak kullanılan ve turistler için alışveriş ve seyahatlerde kullanılan bir para birimidir.

HIRVATİSTAN ŞEHİRLERİ NELER?

Dubrovnik: Adriyatik kıyısında yer alan Dubrovnik, tarihî surları, zarif kalesi ve turkuaz denizi ile bilinir. "Gelinliğe bürünmüş şehir" olarak adlandırılan Dubrovnik, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır.

Split: Antik Roma İmparatorluğu'nun kalıntılarına ev sahipliği yapan Split, tarih ve modernizmin harmanlandığı bir şehirdir. Diocletian Sarayı, şehirdeki önemli turistik mekanlardan biridir.

Zadar: Tarihi dokusu, deniz orgu ve güzel güneş batımıyla ünlü Zadar, Adriyatik kıyısındaki şehirlerden biridir. Modern sanat eserleriyle süslenmiş şehir meydanı, ziyaretçilerin ilgisini çeker.