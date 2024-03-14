Heybet Arslan kimdir? Memleket Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Heybet Arslan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Heybet Arslan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Heybet Arslan kimdir? Memleket Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Heybet Arslan nereli? Detaylar haberimizdedir…

HEYBET ARSLAN KİMDİR?

Heybet Arslan, Bursa'nın Mudanya ilçesinde doğup büyümüş, köklü bir ailenin üyesi olarak bilinir. Eğitimini memleketinde tamamlayan Arslan, daha sonra iş dünyasında aktif bir rol üstlendi. Yerel yönetimlerdeki deneyimi ve birikimiyle tanınan Arslan, Mudanya'nın sosyal ve ekonomik kalkınması için önemli projelere imza atmış bir isim olarak öne çıkıyor.

Heybet Arslan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.