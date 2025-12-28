Haberler

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde apartmanların arasında kalan bir tarla, sahibinin müteahhitlere direnmesiyle tarım alanı olarak korunmaya devam etti. Patates ekilen arazi, mahalle sakinlerinden de büyük destek görüyor.

  • Adana'nın Sarıçam ilçesinde apartmanlar arasında kalan bir tarla sahibi, arsasını müteahhitlere satmamıştır.
  • Tarlaya son olarak patates ekilmiştir.
  • Mahalle sakinleri, tarlanın satılmamasını destekleyerek toprağın korunması gerektiğini ifade etmiştir.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde apartmanların arasında kalan bir tarla, sahibi tarafından yıllardır müteahhitlere verilmedi.

BETONUN ORTASINDA TARIM YAPIYOR

Konutların yükseldiği bölgede tek başına kalan tarlaya son olarak patates ekildi. Tarla sahibinin arsasını satmama kararı, mahalle sakinlerinden de destek gördü.

"TOPRAĞIN KORUNMASI GEREKİR"

Mahalle sakini Fatoş Hayta, toprağın korunması gerektiğini belirterek, "Tarlanın yerinde beton yığını mı olsun?' diye soruyorsanız, bence olmamalı. Artık nefes alacak bir şeyimiz kalmadı. Tarla sahibinin burayı satmaması çok doğru bir karar. Elbette apartman da gerekli, ancak toprağa da ihtiyacımız var. Zamanla bu toprağa çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu yüzden buranın korunması gerekiyor. Sahibi kimse, lütfen satmasın" dedi.

"BULDUKLARI HER YERE BİNA DİKİYORLAR"

Yakın zamanda yaşanan depremi hatırlatan Ahmet Demir ise şu ifadeleri kullandı: "Daha yeni depremi yaşadık. Buldukları her yere bina dikiyorlar. Bu gidişle sonumuz hayır değil. Tarla sahibi buraya patates ekmiş; doğrusunu yapıyor. Zaten üretmemiz gerekiyor. Ama tüketim ülkesine döndük. Tarla sahibine kimse 'burayı sat' diyemez. Halk olarak tüketime alıştığımız için üreten insanlar azınlıkta kalıyor."

"SOSYAL DONATILAR YAPILABİLİR"

Mahalleli Süllü Totuş ise tarlanın kamusal alan olarak değerlendirilebileceğini dile getirerek, "Belediye burayı kamulaştırıp halk için sosyal donatılar yapabilir. Buraların illa bina olması gerekmiyor. Konuta açılmıyorsa yeşil alan yapılabilir. Spor tesisi ve emekliler için dinlenme alanı oluşturulabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSeyit Onbaşı:

Helal olsun dayı oğlu

Haber YorumlarıNowiwi Com:

Tarlanın tam ortasına büyük harfler ile YOKLUK yazsın. Herkes her gün pencereden bakarken o yazıyı görsün ve okusun. YOKLUK sonsuzca hep vardır ancak içinde kanun olmadığı için Kainat şansa oluşmuş içinde. Yani YOKLUĞUN içinde. Yani kainat geçicidir ancak YOKLUK hep vardır YOK olarak, sonsuzca.

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Helal olsun..Topragini korumuş..Her ne verirse toprak verir.

Haber YorumlarıNowiwi Com:

Çok güzel bir tarlaya benziyor. Tarlanın ortasında büyük harfler ile .. Nowiwi .. yazmalı.Veya " YOKLUK " veya " YOKLUK SONSUZDUR" veya "Kainat Şansa Oluşmuş" veya "Yokluk Hep Vardır"

Haber YorumlarıYilmaz Ökmen:

adam paradan geçmiş, tarla olarak kullanıyor helal olsun, en son ropörtaj yapan dayıya ayar oldum yapmıyorsa belediye kamulaştırsın park yapsın diyor, adama çöksün diyor resmen, bırak adamın malı tarla olarak kullansın öylede devam etsin faydası var zararı yok

Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

tam da üretip, ürünü tarla kenarında perakende satılacak bir konum. Amcam patates ekiyorsa, patatesi toptanciya değil, tarla kenarında tüketiciye sarmalı. Hem kendisi daha çok kazanır hem de tüketici ucuza alır. Patatesi toptan satsa 5 TL/ kg dan satar. Halbuki tarlanın kenarına bir baraka yapıp oradan geçenlere 10 TL/kg dan satsa hem kendi, hem de tüketici kazanır.

