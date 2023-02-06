Hatay valisi kimdir? Rahmi Doğan hayatı ve biyografisi!

Hatay'da da meydana gelen depremin ardından Hatay valisi Rahmi Doğan'ın hayatı merak edildi. Peki, Hatay valisi kimdir? Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Doğan hayatı ve biyografisi nedir?

Hatay Valisi olarak atanan Rahmi Doğan'ın hayatı merak edildi. Peki, Hatay valisi kimdir? Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında? Rahmi Doğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HATAY VALİSİ RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

1969 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokulu Danişment İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Sayın Valimiz, 1992 yılında Sivas Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğünde Memur olarak çalışmaya başladı.1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. Valimiz Sayın Rahmi Doğan, adaylık sırasında 8 ay İngiltere'nin Oxford kentinde dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu.

Yürüttüğü görevler

1999-2001: Elbeyli Kaymakamı

2001-2003: Kilis Vali Yardımcısı

2003-2007: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

2007-2008: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.

2008-2014: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

2014-2015: İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı

2015-2016 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü

2016-2018 : Kars Valisi

2018- : Hatay Valisi