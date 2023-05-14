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Hatay'da oy sayımı başladı

Genel Haberleri

Hatay'da oy sayımı başladı Hatay'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Hatay'da oy sayımı başladı

HATAY - Hatay'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Depremin büyük yıkım yaptığı Hatay'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy kullanma işlemleri tamamlanarak, oy sayımına geçildi. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Kent genelinde 3 bin 154 sandıkta oy kullanıldı. Antakya'da 112 ve Defne'de 55 olmak üzere toplamda 167 konteynerde oylar kullanıldı. Oyların sayımı tamamlandıktan sonra çuvallarla 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki seçim merkezine teslime edilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Genel

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