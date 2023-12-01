HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç?

Merkez Bankası'nın yüzde 25 politika faizi kararının ardından yatırımcılar, en yüksek mevduat faizi veren bankaları tercih etmeye başladı. Peki, Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? En yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte detaylar…

Merkez Bankası'nın yüzde 25 politika faizi kararının ardından gözler yüksek faiz veren bankalara çevrildi. Yatırımcılar, en yüksek mevduat faizi veren bankaları tercih etmek istiyor. Faiz oranlarının yükselmesi parasını bankaya yatıran kişiler için daha fazla kazanç sağlaması anlamına geliyor. Peki, Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? En yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte detaylar…

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Faiz kararı sonrası banka faizlerinde de değişim olması bekleniyor. 32 günlük mevduatın faiz yüzdesi yatırılan paraya bağlı olarak değişiyor. Örneğin; 600.000 TL'nin 32 günde getireceği faiz yüzde 20 ile 32 arasında değişiklik gösteriyor.

Mevduat faizine 600.000 TL yatıran birisinin 32 gün sonundaki kazancı 15.991 TL'ye ulaşıyor. İşte, örnek hesaplamayla 32 günlük mevduat faiz oranları:

*1 Aralık 2023 tarihinde yaptığımız son değerlendirmeye göre 32 gün vadeli 50.000 TL mevduat hesabı için en avantajlı teklifi sunan banka %45 faiz oranı ile Odea oldu.

EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

1 Aralık 2023 tarihi itibariyle ana para 1.000.000 (1 Milyon TL)'ye 32 günde en yüksek faiz veren bankalar aşağıda sıralanmıştır.

Fibabanka

Faiz oranı %45

Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

Net Kazanç: 37.479,45 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı %45

Vade Sonu Tutar: 1.037.479,45 TL

Net Kazanç:37.479,45 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı %44

Vade Sonu Tutar: 1.036.646,58 TL

Net Kazanç: 36.646,58 TL

Deniz Bank

Faiz oranı %41

Vade Sonu Tutar: 1.034.147,95 TL

Net Kazanç: 34.147,95 TL

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Mevduat hesabı, bankacılık sistemlerinde yaygın olarak bilinen temel hesap türlerinden biridir. Bu hesap türü, belirli bir süre boyunca bankaya yatırılan parayı içerir ve karşılığında faiz kazanımı sağlar. Mevduat hesabı, faiz oranlarına bağlı olarak belirli bir vade süresi boyunca parayı bağlama şartıyla çalışır. Bu vade sonunda, istenirse ana para ile birlikte faiz kazancı da geri çekilebilir.

MEVDUAT HESAPLARINDA SÜRE SINIRI VAR MI?

Hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için sunulan bu hesap türü, bankacılık işlemlerinin temel bir parçasını oluşturur. Vadeli hesaplarla birlikte mevduat hesapları, yatırımları artırma ve daha yüksek getiri elde etme amacıyla kullanılır. Mevduat hesabı, yatırılan paranın belirli bir süre boyunca banka tarafından faiz kazancıyla büyütülmesini sağlar. Bu süreler, farklı bankalar arasında değişebilir; günümüzde genellikle 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl gibi kısa vadeli mevduat hesapları tercih edilmektedir.