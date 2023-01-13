Yarın 14 Ocak Masterchef Ünlüler konuklarından birisi Hande Subaşı oldu. Hande Subaşı'nın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Hande Subaşı kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? Hande Subaşı ile ilgili bilgiler haberimizde...

Bugün ve yarın yayınlanacak olan Masterchef Ünlüler programının konukları arasında yer alan isimlerden birisi Hande Subaşı oldu. Hande Subaşı hakkında, Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Masterchef Ünlüler konuğu Hande Subaşı'nın hayatı ve biyografisi nedir? merak edildi. İşte detaylar...

HANDE SUBAŞI KİMDİR?

Hande Subaşı (d. 21 Şubat 1984, Ankara), Türk oyuncu ve manken. 2005 Miss Turkey birincisidir.

21 Şubat 1984 tarihinde Ankara'da doğan Hande Subaşı, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünden mezun oldu. 2005'te katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamladıktan sonra Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve En İyi Ulusal Kostüm Ödülü'nü aldı. Adak ve Kuşdili gibi televizyon dizilerinde oynadı. 2009'da Gelecekten Bir Gün ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filmlerinde, ayrıca Elde Var Hayat dizisinde oynadı. 29 Ekim 2011'de vizyona giren Anadolu Kartalları filminde Çelist Burcu karakteriyle yer aldı. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Düşman Kardeşler adlı dizide Selin karakterini canlandırdı. Merhamet adlı televizyon dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Aykız karakterini canlandırdı ve senaryo gereği diziden ayrıldı. 2017-2018 yıllarında Bahtiyar Ölmez dizisinde Aylin karakterini canlandırdı.

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