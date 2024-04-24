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Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne?

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Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik, canlı yayında birbirine girdi. Arto, iki sunucuyu ayıramayınca programa reklam arası verildi.

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu, dünkü canlı yayında birbirine girdi. Yayında bir anda sinirlenen Sarıoğlu, partnerine bağırarak tepki gösterdi. Peki, Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne?

HANDE SARIOĞLU VE YAĞMUR ÇEVİK NEDEN KAVGA ETTİ?

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında konuşurken Arto ve Çevik'in Hasan Can Kaya'dan bahsetmesini anlayamadığını söyleyen Çevik, "Biz bu konuya nereden geldik?" diye sorunca tansiyon bir anda yükseldi. Partnerine tepki gösteren Yağmur Çevik sinirlenerek "Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben seni anlayamadım. Biz magazin içinde magazin yapıyoruz hayatım ne sorguluyorsun şu an? Her seferinde şunu yapıyorsun. Spor spikeri olduğun için seni anlıyorum ama bu magazin. Ben burada istediğimi söylerim. Sen biraz magazin izlesene. Sen ne konuşmak istiyorsun söyle anlatayım ben sana. Senin bu hallerinden çok sıkılıyorum. Magazin bilmiyorsan da söyle ben de Arto ile konuşayım. Hayırdır, bana kim sus diyebilir? Ben rahatım sen daha yeni magazin yapıyorsun ben 4 yıldır... Sen merak etmesen de dinlemesen de olur. Sen YouTube programı çekmiyorsun. Sen bir Yağmur Çevik izle ve kimle aynı masaya oturduğunu öğren. Dön bir kendine sonra bir de bana bak" dedi.

YAĞMUR ÇEVİK NEDEN SİNİRLENDİ?

Çevik'in neden sinirlendiğini anlayamayan Sarıoğlu da "Ben sadece konuya nasıl geldiğimizi anlayamadım. Neden bu kadar sinirlisin. Sakin ol. Ben kimseyi susturmadım" ifadelerini kullandı.

İkilinin neden yükseldiğini anlayamayan Arto ise "Hanımlar sakin ol. Magazin yaparken biz magazinlik olduk. Programa bir reklam arası verelim" diyerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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