Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında yer alan Hamdi Akın, yalnızca sanayi ve inşaat sektöründeki başarılarıyla değil, aynı zamanda havalimanı işletmeciliğinden enerjiye, su yönetiminden liman yatırımlarına kadar uzanan çok yönlü girişimleriyle de dikkat çekiyor. Peki, Hamdi Akın kimdir?Hamdi Akın kaç yaşında, nereli? Hamdi Akın'ın serveti ne kadar? İşte tüm detaylar...

HAMDİ AKIN KİMDİR?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir iş insanıdır. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Akın, iş hayatına üniversite yıllarında su ve yakıt deposu üretimiyle başlamıştır. İlk kurumsal adımını 1976'da Akfen İnşaat'ı kurarak atmıştır.

1997 yılında Tepe Grubu ile birlikte kurduğu TAV Havalimanları Holding ile havalimanı işletmeciliğine girişmiş, İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes gibi önemli havaalanlarının inşası ve işletmesine öncülük etmiştir.

Aynı zamanda Akfen Holding'i kurarak altyapı, enerji, liman işletmeciliği, gayrimenkul, su, atıksu yönetimi gibi alanlarda güçlü bir iş portföyü oluşturmuştur.

HAMDİ AKIN KAÇ YAŞINDA?

17 Ağustos 1954 doğumlu olan Hamdi Akın, 2025 yılı itibarıyla 71 yaşındadır.

HAMDİ AKIN NERELİ?

Hamdi Akın, doğum yeri olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesiyle küçük yaşta Ankara'ya taşınsa da, aslen İstanbulludur.

Not: Bazı kaynaklarda "aslen Giresunlu olduğu" yönünde bilgiler bulunsa da, güvenilir kaynaklar ve biyografi kayıtları doğrultusunda asıl vermek istediğimiz bilgi: doğduğu yer İstanbul, ailesel köken ise İstanbul'dur. Giresunlu olduğuna dair kaynaklar daha az güvenilir olabilir ve doğrulanmamıştır.

HAMDİ AKIN ASLEN NERELİ?

Bu anahtar kelime de "aslen nereli" vurgusunu yapmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere; Aslen İstanbullu olduğu en güvenilir biyografik kaynaklardan doğrulanmıştır.

HAMDİ AKIN HANGİ PARTİLİ?

Hamdi Akın, aktif olarak bir siyasi partiyle ilişkilendirilen bir figür değildir. Mevcut kaynaklarda herhangi bir siyasi parti üyesi olduğuna dair bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, "hangi partili olduğu" sorusuna net bir cevap verememekteyiz; ancak iş ve sivil toplum alanlarında yer aldığı pek çok oluşum aktiftir ve bunların içerisinde partisel bir aidiyet söz konusu değildir.

HAMDİ AKIN'IN SERVETİ NE KADAR?

Forbes Türkiye'nin 2025 yılı verilerine göre, Hamdi Akın'ın net serveti yaklaşık 1,7 milyar dolar olarak açıklanmıştır. Bu rakamla, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında üst sıralarda yer almaktadır.

Bazı farklı kaynaklar (örneğin Forbes'un farklı versiyonları) daha düşük bir servet (örneğin 1,4 milyar dolar) vermektedir; ancak en güncel ve konsolide veri 1,7 milyar dolar seviyesindedir.