Hamas Putin'in isteğini hemen kabul etti: 2 Rus rehineyi serbest bıraktılar

İsrail ile rehine takası ve çatışmalara insani ara konusunda uzlaşan Hamas, yeni hamlede bulundu. Katar'ın arabuluculuğuyla uzatılan insani aranın son gününde Hamas, Rusya'nın talebi üzerine elindeki 2 Rus rehineyi serbest bıraktı.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda esir aldığı 2 rehineyi daha salıverdi. Rusya'nın talebi üzerine elinde bulunan iki Rus rehineyi serbest bırakan Hamas, gecenin ilerleyen saatlerinde 10 İsrailliyi de salıverecek. Öte yandan Hamas'ın bu hamlesine karşılık İsrail de elindeki 30 Filistinliyi serbest bırakacak.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım'da saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. Bu kapsamda 4 gün boyunca Gazze'deki 51 İsrailli ve İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Varılan mutabakat kapsamında "insani ara" ve esir takası 2 gün daha uzatılmıştı. Bu çerçevede salı günü de 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir serbest kalmıştı.

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