Halka arz olan şirket, çalışanlarını bir gecede milyoner etti

İsveç merkezli finansal teknoloji şirketi Klarna, bu hafta New York Borsası'nda işlem görmeye başlayarak büyük bir çıkış yaptı. Halka arz süreci, sadece yatırımcıları ve kurucuları değil, onlarca şirket çalışanını da milyon dolarlık servetlere taşıdı.

İLK GÜNDE BÜYÜK YÜKSELİŞ

Halka arzda hisse başına 40 dolar fiyatla satışa çıkan Klarna, ilk işlem gününde yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hisseler, gün içinde yüzde 43'e varan artışla 52 dolara kadar tırmandı ve günü 45,82 dolardan kapattı. Bu yükselişle birlikte Klarna'nın piyasa değeri yaklaşık 17 milyar dolara ulaştı. Halka arz sürecinde ise toplamda 1,37 milyar dolar fon toplandı.

ÇALIŞANLAR SERVET SAHİBİ OLDU

Şirketin başarılı borsa performansı, çalışanlara sunulan hisse opsiyonlarının da karşılığını verdi. Klarna'nın mevcut ve eski çalışanlarından en az 37'si, ellerindeki hisseler sayesinde milyon dolarlık servetlere ulaştı. Teknoloji odaklı yayın kuruluşu Sifted'in analizine göre, bu kişiler yıllar içinde edindikleri hisse opsiyonlarıyla önemli kazançlar sağladı.

KURUCULAR VE YÖNETİCİLER DE BÜYÜK KAZANÇ ELDE ETTİ

Şirketin kurucu CEO'su Sebastian Siemiatkowski, elinde bulundurduğu 25,6 milyon hisseyle yaklaşık 920 milyon dolarlık bir servetin sahibi oldu. Klarna'dan 2012 yılında ayrılan diğer kurucu ortak Victor Jacobsson ise 31,4 milyon hisseye sahip ve bu portföyün bugünkü değeri yaklaşık 1,1 milyar dolar. Jacobsson'un, elindeki hisselerin yüzde 2,5'ini satmayı planladığı belirtiliyor.

Üst düzey yöneticiler de halka arzdan önemli kazançlar sağladı. Ürün ve Tasarım Direktörü David Fock'un 600 binden fazla hissesi yaklaşık 21,6 milyon dolar değerindeyken, Mali İşler Direktörü (CFO) Niclas Neglén 280 bin hisseyle 10 milyon dolarlık, Pazarlama Direktörü David Sandström ise 290 bin hisseyle 10,4 milyon dolarlık servete ulaştı.

DAHA ÖNCE DE MİLYONERLER YARATMIŞTI

Aslında bu, Klarna'nın çalışanlarını ilk kez milyonerlere dönüştürdüğü bir halka arz değil. Şirketin 2021'de 45,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaştığı dönemde, yaklaşık 75 çalışan 7 haneli servet sahibi olmuştu. O dönem, sadece şirket hisselerinin yüzde 0,0022'sine sahip olan bazı çalışanlar bile milyon doları aşan gelirler elde etmişti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE BENZER BAŞARILAR

Klarna'nın başarısı, teknoloji dünyasında benzer örneklerle paralellik gösteriyor. Örneğin Nvidia, 2019'dan bu yana hisse değerini yüzde 3.000'den fazla artırarak, 36 bin çalışanının büyük bölümünü milyoner yaptı. Avustralya merkezli Canva, geçtiğimiz yıl 42 milyar dolarlık değerlemeyle çalışanlarına hisse satışı imkanı sundu. Palantir ve OpenAI gibi şirketler de, yüksek primler ve hisse haklarıyla çalışanlarını büyük servetlere kavuşturan firmalar arasında yer alıyor.