Hakim Ziyech kadroda neden yok? Hakim Ziyechkadroda Süper Kupa maçı kadrosunda yok mu, sakat mı?

29 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi Arabistan'da Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Kadroda yer almakta olan isimlerin durumları araştırılıyor ve Hakim Ziyech kadroda neden yok? sorusu merak ediliyor. Büyük heyecana sahne olacak maç ATV'de yayınlanacak. Karşılaşma 20.45'de başlayacak. Peki, Hakim Ziyech kadroda neden yok? Hakim Ziyech kadroda Süper Kupa maçı kadrosunda yok mu, sakat mı?

HAKİM ZİYECH KADRODA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, arka adalesinde ağrısı olduğu için Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı kadrosundan çıkarıldı. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Faslı oyuncu, yapılan son 3 idmana katılmadı. Ağrılarının devam ettiğini teknik ekibe ileten tecrübeli yıldız, Arabistan'ta oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı. Buna göre Hakim Ziyech kadroda ağrıları nedeniyle yer almıyor.

Maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Okan Buruk'un öğrencileri, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu. İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi ise berabere bitti.