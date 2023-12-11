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Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu ve tekmeli saldırıda bulunan Faruk Koca ve 2 kişi hakkında gözaltı kararı

11 Aralık 2023 23:56 Güncelleme: 00:20 Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tarafından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya Meler'e saldırıda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Öte yandan Faruk Koca'nın emniyet gözetiminde hastanede tedavi görmekte olduğunu duyuran Bakan Yerlikaya, tedavi sonrası Koca için de gözaltı işlemi uygulanacağını açıkladı.