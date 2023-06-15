Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 15 Haziran 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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EKREM İMAMOĞLU'NUN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA" İDDİASIYLA YARGILANDIĞI DAVA 30 KASIM'A ERTELENDİ

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşması 30 Kasım'a ertelendi. Mahkeme savunmasını yapan 6 sanığın 'vareste' tutulmalarına İmamoğlu'nun ise gelecek celse hazır edilmesine karar verdi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na kamu zararı olup olmadığı konusunda müzekkere yazılmasına hükmetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde şartları karşılamayan bir firmaya ihale vermek suretiyle "ihaleye fesat karıştırdığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN "CUMHURİYET'İN 100. YILINDA 100 İL" MESAJI AK PARTİ MYK'DA ELE ALINDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında verdiği "100 il, bin ilçe" mesajı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) da ele alındı. Düzenleme için kriterlerin belirlenmesi konusunda çalışma yapılması ancak il ve ilçe olmak isteyen bölgelerin küstürülmemesi adına süreç planlamasının yerel seçimlerden sonraya bırakılmasının daha uygun olacağı konuşuluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Cumhuriyetin 100. yılı olması dolayısıyla "100 il, bin ilçe" açıklamasını yapması AK Parti tarafından anlamlı bulundu. O tarihlerde konuya ilişkin bir çalışma gerçekleştiren AK Parti, 'Yerel Yönetimler Yasası'nı ele alırken '100 il, bin ilçe' konusu üzerinde de mesai harcadı.

GÜLBEN ERGEN'DEN YILLAR SONRA GELEN BABA İTİRAFI: ONA KIRGINIM, BİR RESMİMİZ BİLE YOK

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında yıllar önce kaybettiği babasına neden kırgın olduğunu anlattı. Babasına kızgın olduğunu söyleyen şarkıcı, "Babamla resmim yok, niye yok? Buna kırgınım mesela. Anılarımız yok. Lunaparkta anımız olsun isterdim" dedi.

Dadı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve aynı zamanda şarkılarıyla adından söz ettiren sevilen sanatçı Gülben Ergen, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Anne ve babasının boşanmasıyla ilgili konuşan Ergen, kırgınlıklarından da bahsetti.

TÜRK ANTRENÖR ADALET DUMAN'DAN DÜNYA FUTBOLUNDA BİR İLK! AYNI SEZONDA İKİ TAKIMI BİRDEN ŞAMPİYON YAPTI

33 yıldır Aydın'da amatör futbol antrenörlüğü yapan Adalet Duman, Aydın 1. Amatör Lig'deki Işıklı Demirspor ve 2. Amatör Lig'deki Efeler Ovaeymirspor'u aynı sezonda şampiyonluğa ulaştırarak bir ilki başardı.

Aydın'da 33 yıldan beri amatör futbol antrenörlüğü yapan 61 yaşındaki Adalet Duman, aynı sezonda iki takımı birden şampiyon yapma başarısı gösterdi.

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