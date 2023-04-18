Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 18 Nisan 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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18 NİSAN 2023 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

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MEHMETÇİK, KUZAY IRAK ZAP'TAKİ TERÖRİSTLERİN KALE OLARAK GÖRDÜĞÜ ÇEMÇÖ MAĞARASINA GİRDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin sözde kale olarak gördüğü, "girilemez" diye nitelendirdiği Çemçö adı verilen mağaraya girdi. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerine yapılan saldırı girişiminin ardından 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirilerek Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen teröristlerin "girilemez" dediği mağaraya girdiği duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAKKALA EKMEK ALMAYA BİLE GÖNDEREMEYECEĞİNİZ BİRİNE ÜLKEYİ EMANET EDER MİSİNİZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da partisinin ilk seçim mitinginde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanlara seslenerek "Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan aciz olan birisi Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur soruyorum sizlere. Bakkala ekmek almaya bile gönderemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz?" sorusunu yöneltti.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ak Parti'nin Afyonkarahisar'daki ilk seçim mitinginde konuştu.

6 SEZONDUR YAYINLANAN YASAK ELMA DİZİSİNİN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Yasak Elma dizisi bu sezon ekran macerasını noktalayacak. Ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı dizinin 178. bölümde yani 29 Mayıs'ta final yapması planlanıyor.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Nehir Erdoğan ve Şebnem Dönmez'in başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisi 6 sezondur ekrana geliyor. Kadrosunda bu zamana kadar birçok ünlü ismin yer aldığı dizi, final yapmaya hazırlanıyor.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA, FENERBAHÇE MAÇINDA KENDİSİNE KALP SPAZMI GEÇİRTEN OLAYI ANLATTI: ÇOK ÖFKELENDİM

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçında yaşadıklarını anlattı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası takımı sahadan çekmeyi düşündüğünü belirten Koca, çok öfkelendiğini belirterek kalp spazmı geçirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçtaki hakem hatalarını tepki gösteren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelede hakemin Fenerbahçe lehine verdiği penaltı sonrası kalp spazmı geçirdiğini açıkladı.

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