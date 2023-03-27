Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 27 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

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27 MART 2023 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

TEM OTOYOLU'NDA KARŞI ŞERİDE GEÇEN HAFRİYAT KAMYONU ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

TEM Otoyolu Silivri mevkii Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Silivri ilçesi mevkiinde TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu araçlara çarptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

İYİ PARTİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 3. KEZ ADAYLIĞINA İTİRAZ EDECEK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gündeme ilişkin yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunacaklarını açıkladı. Zorlu, "Anayasa'ya göre bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Anayasa yapıcı irade, bu maddeyi değiştirmemiştir ve bunun tartışmaya açık olmadığını ortaya koymuştur. Sorumluluğumuzun gereği olarak, önümüzdeki saatlerde YSK'ya başvuracağız." dedi.

14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşmişti. Bugün parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edeceklerini açıkladı.

İBRAHİM TATLISES'TEN DİKKAT ÇEKEN YORUM: SİYASET, TÜRKİYE'DE TIRŞİK AŞINA DÖNDÜ

2023 seçimleri için memleketi Şanlıurfa'dan aday adaylığı başvuru yaptığı konuşulan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek "Siyaset, Türkiye ve Şanlıurfa'da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette. Bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun" dedi.

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra siyasi görüşüyle de sık sık gündeme gelen İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için memleketi Şanlıurfa'dan 5. kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı konuşuluyor. Tatlıses'in son paylaşımı ise gündem oldu.

EYÜPSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLE YOLLAR AYRILDI

1. Lig'de 2. sırada yer alan Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Üzülmez son 2 haftadır basın toplantılarında, bir teknik direktörün Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile görüştüğünü belirterek tepki göstermişti.

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibinde, İbrahim Üzülmez dönemi resmen sona erdi.

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