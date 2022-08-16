Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 16 Ağustos 2022'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 16 Ağustos 2022 Cuma gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

16 AĞUSTOS 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İSVEÇ BAŞBAKANI ANDERSSON: TÜRKİYE'NİN NATO İÇİN İSTEDİĞİ KOŞULLARI YERİNE GETİRECEĞİZ

NATO'ya üyelik başvurusu Türkiye tarafından veto edilen İsveç ve Finlandiya, imzalanan Üçlü Muhtıra ile kendilerinden istenilen konularda harekete geçeceklerini taahhüt etmişti. Konu hakkında bir açıklama yapan İsveç Başbakanı Andersson, "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki Mutabakat Zaptının koşullarını yerine getireceğiz." dedi.

FENERBAHÇE KASIMPAŞAYI GOLE BOĞDU: 0-6

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetti. Fenerbahçe, yeni 10 numarası Arda Güler'in şık çalımlarıyla ceza sahasına girdikten sonra topu ağlarla buluşturmasıyla birlikte farkı 5'e çıkardı. Arda dakikalar sonra bir gol daha atarak skoru belirledi: 6-0. 16. dakikada Emre Yeşilyurt gördüğü kırmızı kartla Kasımpaşa'yı 10 kişi bıraktı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İLİŞKİN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Sözlü sınavda, 60 ve üstü puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ANA KADROYA GİREMEYEN AYŞEGÜL, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmek için mücadele eden Ayşegül, tabağı ikinci seçilince gözyaşlarına boğuldu. Tabağı çok beğenilen ancak hüjyen sorunundan dolayı seçilemeyen Ayşegül, konuşmakta güçlük çekince stüdyodan çıkmak zorunda kaldı.

TÜRKİYE GENELİNDE TEMMUZ AYINDA 93 BİN 902 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay konut satışları %12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. Temmuzda Türkiye'den en çok konut alan yabancı ise bin 28 konutla Ruslar oldu. Rusları 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi.

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