Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 25 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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ORC SON SEÇİM ANKETİNİN SONUÇLARINI YAYINLADI! MİLLET İTTİFAKI 2 İLDE CİDDİ FARK ATTI

ORC Araştırma Şirketi tarafından son olarak Eskişehir, Uşak ve Kütahya'da gerçekleştirilen anketin sonuçları açıklandı. Millet İttifakı Eskişehir ve Uşak'ta büyük farkla önde çıkarken, Kütahya'da ise liderliği Cumhur İttifakı aldı.

ORC Araştırma tarafından son seçim anketine ilişkin sonuçlar paylaşıldı. Eskişehir, Uşak ve Kütahya'da vatandaşlara hangi partiye oy vermeyi düşündükleri soruldu.

ESKİŞEHİR'DE YÜZDE 56.2 ALDILAR

Eskişehir'de yapılan ankette CHP yüzde 35.7 oy alırken, ittifak ortağı İYİ Parti 20.5 oranında oy aldı. İki partinin toplam oyu 56.2 oldu. Kentte AK Parti yüzde 28.3 oy alırken, MHP 5.4 aldı. Bu sonuçlarla Cumhur İttifakı'nın oyu 33.7 oldu.

İKTİDAR CEPHESİNDEN TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINA SESSİZ KALAN MUHALETEFE TEPKİ

Cuma günü İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması nedeniyle tüm dünyanın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takdir ettiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin konu hakkında açıklama yapmamasını eleştirdi. Bakan Varank, "Bu tarihi başarıyı bir tek bizim ülkemizdeki muhalefet görmezden geliyor." dedi.

Türkiye'nin girişimiyle görüşmelerine başlanan ve Ukrayna tahılının güvenli yollardan dünya ülkelerine ulaştırılmasını hedefleyen "Tahıl Koridoru"nun anlaşma metni, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla gerçekleştirildi. Anlaşmanın gerçekleşmesinden ardından AB, ABD, İngiltere, İtalya, İsveç, Letonya, Ukrayna, Arnavutluk ve BAE gibi ülkeler Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları için teşekkür mesajı yayınladı. Türkiye'de muhalafet ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bugün Giresun'da katıldığı programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin söz konusu gelişmeye karşı sessiz kalmasını eleştirdi.

EBRU GÜNDEŞ'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ebru Gündeş'in uzun yıllardır şeker, tansiyon ve kolesterol hastalıkları bulunan annesi Müjgan Bilgin, koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti. Annesinin ölümüyle yıkılan Gündeş, cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 73 yaşında hayatını kaybeden annesi Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı. Bilgin, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

JORGE JESUS KAPIYI GÖSTERDİ, ACUN ILICALI KOLLARINI AÇTI! HULL CİTY, PELKAS'I RENKLERİNE BAĞLIYOR

Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar'ı kadrosuna katan Hull City, Jorge Jesus'un takımda istemediği Dimitris Pelkas için de devreye girdi. İngiliz ekibinin bu transferi 4 milyon euro bedel ödeyerek bitirebileceği belirtildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de fırtınalar estiren Dimitris Pelkas, Jorge Jesus'un da gelişiyle birlikte gözden düştü. Düzenli forma giyeceği bir takıma transfer olmak isteyen futbolcu için Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City harekete geçti.

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