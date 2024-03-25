Güzel Sanatlar Lisesi'nin Yapımıyla Türkiye'ye Örnek Olacak Dev Proje: Selçuklu Belediyesi Eğitimde Yeni Bir Çığır Açıyor!'

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Türkiye'nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi'nin yapımı sürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"İlçemize Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir eser daha kazandırıyoruz" dedi.

Selçuklu Belediyesi, Konya'nın eğitim hayatına yeni bir eğitim yatırımı ile değer katıyor. Parsana Mahallesi'ne kazandırılacak olan, Türkiye'nin en güzel ve en kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi'nin yapımı aralıksız devam ediyor. 10 bin 855 metrekare inşaat alanına sahip olacak olan okul buradan eğitim alacak öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte olacak.

Türkiye'ye örnek olacak bir proje niteliğinde olan Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi, bodrum, zemin ve 1. kattan oluşacak. Lisede 16 adet kültür dersliği, 7 adet müzik dersliği, 11 adet atölye, 34 adet bireysel çalışma odası, 2 adet laboratuvarı, 450 kişilik konferans salonu, kütüphane, müze, sergi alanı, fuaye alanı, çok amaçlı salon ve kantin yer alacak. Okulun 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Başkan Pekyatırmacı, "Türkiye'nin en modern ve kapsamlılarından biri olacak "

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime yeni yatırımlarla destek olmaya devam ettiklerini ifade edenSelçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Bugüne kadar çok sayıda okul kazandırdığımız Selçuklumuza şimdi de Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir eser daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda yapımına başladığımız Güzel Sanatlar Lisemizin yapımı aralıksız devam ediyor. Modern mimarisinin yanı sıra çok sayıda atölye ve dersliği bünyesinde barındıracak olan lisemiz her türlü teknolojik alt yapıya sahip olacak ve Türkiye'nin en modern ve kapsamlılarından biri olacak. Konya'mızın eğitim hayatına ayrı bir değer katacak okulumuzda inşallah çok sayıda yetenekli gencimiz eğitim alacak ve ülkemizin önde gelen sanatçıları buralardan yetiştirecek. Amacımız okulumuzu 2024 yılı tamamlanmadan eğitim camiamızın hizmetine sunmak. " dedi.