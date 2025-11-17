Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 17 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altındaki yükseliş, gümüş piyasasında da fiyat hareketlerini tetikledi. Yatırımcılar, artan talep ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle gümüşe yönelirken, "Bugün gümüş fiyatı ne kadar?" ve "1 gram gümüş kaç TL?" soruları yeniden gündeme geldi. Gümüşteki son fiyatlar ve piyasa gelişmeleriyle ilgili ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel verilere göre 1 gram gümüş, anlık olarak 69,25 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, yatırımcıların piyasayı yakından takip ettiği bir dönemde belirlenmiş güncel değerdir. Gram gümüş fiyatları, ekonomik gelişmeler, küresel piyasalardaki hareketler ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak gün içinde değişkenlik gösterebilir. Yatırımcılar, özellikle kısa vadeli işlemlerde bu değişimleri yakından izleyerek doğru alım-satım kararları verebilir.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Gram gümüş, son 24 saat içinde %0,59 oranında bir artış göstermiştir. Haftalık bazda ise değerindeki değişim %0,97 olarak kaydedilmiştir. Yıllık bazda bakıldığında, gümüş fiyatlarındaki artış oldukça dikkat çekici; geçen yıla kıyasla %106,65 oranında yükselmiş durumda. Bu veriler, gümüşün özellikle uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir değer artışı sağladığını ve portföy çeşitlendirmesinde dikkatle değerlendirilebilecek bir yatırım aracı olduğunu ortaya koyuyor.

GÜMÜŞ YATIRIMI NE KADAR RİSKLİ?

Gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Altına kıyasla daha uygun fiyatlı olması, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Sanayideki geniş kullanım alanı, gümüşe olan talebi sürekli canlı tutuyor ve fiyatların desteklenmesine katkı sağlıyor. Ancak altına göre daha volatil bir yapıya sahip olması, yatırım riskini artırıyor; fiyat dalgalanmaları hızlı ve sert olabiliyor.

Bu nedenle gümüşe yatırım yapmayı düşünenlerin piyasayı yakından takip etmesi, riskleri doğru şekilde analiz etmesi ve gerekirse finansal uzmanlardan destek alması büyük önem taşıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıksa da, temkinli ve bilinçli adımlar atmak, en doğru yatırım stratejisini oluşturmayı kolaylaştıracaktır.