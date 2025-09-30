GÜMÜŞ FİYATLARI! 30 Eylül 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın fiyatları rekor seviyelere yaklaşırken, gümüş piyasasında da büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Artan talep, sınırlı arz ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle gümüş fiyatları hızlı bir yükseliş trendi yakaladı. Bu gelişmeler, yatırımcılar arasında "Gümüş fiyatları ne durumda?" ve "1 gram gümüş kaç TL oldu?" gibi soruların sıkça sorulmasına neden oldu. Gümüş piyasasındaki son durum ve detaylar haberin devamında sizlerle.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Son verilere göre, 1 gram gümüşün fiyatı anlık olarak 62,53 TL seviyesinde bulunuyor. Bu değer, gümüşün piyasalardaki dalgalanmalarına bağlı olarak sürekli değişmekle birlikte, güncel fiyat yatırımcılar ve piyasa takipçileri için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Son 24 saat içerisinde gram gümüş fiyatında %0,37 oranında bir düşüş yaşanmış olsa da, son bir haftalık dönemde %6,69 oranında önemli bir artış gerçekleştiği gözlemleniyor. Bu, gümüşün son dönemlerde yükseliş trendinde olduğunu ve yatırımcılar arasında yeniden ilgi gördüğünü göstermektedir.

Ayrıca, 29 Eylül 2025 tarihinde 63,09 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşması da, fiyatların yükseliş eğiliminde olduğuna işaret ediyor. Buna karşılık, 1 Eylül 2025 tarihinde 52,34 TL ile son bir ayın en düşük seviyesinin görülmesi, fiyatlarda önemli bir hareketlilik yaşandığını ortaya koyuyor. Genel olarak, gümüş fiyatları kısa vadede dalgalanma gösterse de, haftalık bazda belirgin bir yükseliş trendi bulunuyor.

GÜMÜŞ YATIRIM İÇİN TERCİH EDİLİR Mİ?

Gümüş, yatırımcılar için portföy çeşitlendirmesi açısından tercih edilen değerli metaller arasında yer alıyor. Altına kıyasla daha uygun fiyatlı olması, özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca, gümüşün sanayide geniş kullanım alanı bulunması, talebin sürekliliğini sağlıyor ve fiyatların desteklenmesine katkıda bulunuyor.

Bununla birlikte, gümüş fiyatları altına oranla daha fazla dalgalanma gösterebiliyor; bu da yatırım riskini artırıyor. Bu nedenle, gümüş yatırımı yapacakların piyasa koşullarını iyi değerlendirmesi, riskleri göz önünde bulundurması ve gerekirse uzmanlardan destek alması tavsiye ediliyor.

Sonuç olarak, ekonomik belirsizlik dönemlerinde ve portföyde denge sağlamak isteyenler için gümüş cazip bir yatırım aracı olabilir; ancak dalgalanmalara karşı tedbirli olmak önem taşıyor.