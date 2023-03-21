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Gülcemal konusu nedir, oyuncuları kimler? Gülcemal dizisi uyarlama mı? Gülcemal oyuncu kadrosu! Başrolde kimler var?

Gündem Haberleri

Gülcemal konusu nedir, oyuncuları kimler? Gülcemal dizisi uyarlama mı? Gülcemal oyuncu kadrosu! Başrolde kimler var?

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Gülcemal'in tanıtım fragmanı yayınlandı. İzleyiciler dizinin konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Gülcemal konusu nedir, oyuncuları kimler? Gülcemal dizisi uyarlama mı? Gülcemal oyuncu kadrosu nedir? İşte detaylar...

Yapımını MF Yapım'ın, yönetmenliğini deneyimli isim Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan'ın kaleme aldığı dizi Gülcemal yakında başlayacak. Gülcemal konusu nedir, oyuncuları kimler? Gülcemal dizisi uyarlama mı? Gülcemal oyuncu kadrosu! Başrolde kimler var?

Gülcemal dizisi yakında Fox TV'de başlayacak. Dizinin ilk bölümünün hangi gün yayınlanacağı açıklanmadı. Yakında dizinin başlaması bekleniyor.

Gülcemal konusu nedir, oyuncuları kimler? Gülcemal dizisi uyarlama mı? Gülcemal oyuncu kadrosu! Başrolde kimler var?

Dizi Fox TV'de ekranlara gelecek.

Dizinin hangi gün yayınlanacağı henüz belirlenmedi.

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmuyor.

Yapımını MF Yapım'ın, yönetmenliğini deneyimli isim Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan'ın kaleme aldığı dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor... Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

Murat Ünalmış

Melis Sezen

Edip Tepeli

Nilay Erdönmez

Atilla Şendil

Cahit Gök

Nilüfer Açıkalın

Samet Kaan Kuyucu

Meltem Akçöl

İpek Ayaz Kortunç

Sabahattin Yakut

Gökçem Çoban

Melike Küçük

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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Gülcemal Fox Tv Dizi Gündem Magazin Haberler

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