Gulab Jamun nedir, nasıl yapılır? Masterchef Gulab Jamun hangi ülkenin yemeği? Gulab Jamun yemek tarifi ve gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Gulab Jamun tarifi oldu. Peki en güzel Gulab Jamun yemek tarifi nasıldır? Gulab Jamun yemeği nasıl yapılır? Gulab Jamun için gerekli malzemeler nelerdir? Gulab Jamun ne demektir? Gulab Jamun nedir? Gulab Jamun nerenin yemeği?

GULAB JAMUN NEDİR?

Gulab jamun (aynı zamanda gulaab jamun olarak da yazılır; lit.?'Rose water berry' veya 'Rose berry'), Hindistan alt kıtasında ortaya çıkan ve Hindistan, Pakistan, Nepal ve Maldivler'de (burada) popüler olan bir tür mithai olan tatlı bir şekerleme veya tatlıdır. Gulab ki janu olarak bilinir), Bangladeş ve Myanmar olarak bilinir. Hindistan'ın ulusal tatlısıdır. Mauritius, Fiji, Körfez ülkeleri, Malay Yarımadası, Büyük Britanya, Güney Afrika ve Karayip ülkeleri Jamaika, Trinidad ve Tobago, Guyana ve Surinam gibi Güney Asya mirasına sahip önemli nüfusa sahip ülkelerde de yaygındır. . Esas olarak süt katılarından, geleneksel olarak yumuşak bir hamur kıvamına indirgenmiş süt olan khoya'dan yapılır. Modern tarifler, khoya yerine kurutulmuş veya süt tozu gerektirir. Lezzeti arttırmak için genellikle badem ve kaju fıstığı gibi kuruyemişlerle süslenir.

GULAB JAMUN NASIL BİR YEMEKTİR, NASIL YAPILIR?

Hazırlık

Hindistan alt kıtasında, süt ve peynir katıları, su içeriği buharlaşana ve sadece süt katıları kalana kadar sütün düşük bir alev üzerinde uzun süre ısıtılmasıyla hazırlanır. Khoya olarak bilinen bu süt katıları, çok miktarda un (maida) ile bir hamur halinde yoğrulur. Piyasada hamur yapmak için su/süt ile karıştırılan birçok gulab jamun karışımı var. Hamur daha sonra küçük toplar halinde şekillendirilir ve yağ veya ghee (arıtılmış tereyağı) içinde yaklaşık 148 °C (298 °F) gibi düşük bir sıcaklıkta, tanıdık altın kahverengi rengini elde edene kadar derin yağda kızartılır. Toplar çabuk pişerse içleri çiğ olur. Kızarmış toplar daha sonra yeşil kakule ve gül suyu, kewra veya safran ile tatlandırılmış hafif şeker şurubuna batırılır. Sıcak gulab reçeli genellikle vanilyalı dondurma veya Kulfi ile servis edilir.

Kökeni

Loqmat al-qadi ilk olarak ortaçağ İran'ında hazırlandı ve Orta Asya Türk fatihlerinin Hindistan'a getirdiği bir hamurdan elde edildi. Başka bir teori, Babür imparatoru Shah Jahan'ın kişisel şefi tarafından yanlışlıkla hazırlandığını iddia ediyor.

"Gulab" kelimesi, gül suyu kokulu şurup anlamına gelen Farsça gol (çiçek) ve ab (su) kelimelerinden türetilmiştir. "Jamun" veya "jaman", yaygın olarak siyah erik olarak bilinen, benzer boyut ve şekle sahip bir Hint meyvesi olan Syzygium jambolanum için Hintçe bir kelimedir. Jamun ayrıca şeker şurubunda kızartılmış bir incelik olarak tanımlanır. Arap tatlısı luqmat al-qadi, farklı bir hamur kullanmasına rağmen gulab jamun'a benzer. Mutfak tarihçisi Michael Krondl'a göre, hem lukmet el-kadi hem de gulab jamun, ikisi arasında ortak bir bağlantı olan gül suyu şurubu ile birlikte bir İran yemeğinden türetilmiş olabilir.