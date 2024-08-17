Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Göztepe Fenerbahçe maçı 2-2 bitti.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Göztepe Fenerbahçe maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Göztepe Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

İlk 11'ler:

GÖZTEPE FENERBAHÇEMAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe Fenerbahçe maçı saat 21.45'te başlayacak.

GÖZTEPE FENERBAHÇEMAÇI NE ZAMAN?

Göztepe Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.

GÖZTEPE FENERBAHÇEMAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE FENERBAHÇEMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Göztepe Fenerbahçe maçı İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Haftanın maçları: