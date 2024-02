Google, 2024 yılında 29 Şubat'ı özel bir Doodle ile kutladı. Özel günlerde ana sayfasını değiştiren Google, kullanıcılarına 29 Şubat'ı hatırlattı. Bu özel gün, dört yılda bir gerçekleşen artık yılın bir parçasıdır. Artık yıl kavramı, her dört yılda bir Şubat ayının 29 gün çekmesiyle tanımlanır. Google'dan 2024 Artık Gün özel doodle! Artık yıl (29 Şubat) nedir, kaç yılda bir olur? Detaylar haberimizdedir...

GOOGLE'DAN 2024 ARTIK GÜN ÖZEL DOODLE

Google, özel günlerde sıkça yaptığı gibi, 29 Şubat 2024 artık günü için özel bir Doodle hazırladı ve ana sayfasında yayınladı. Doodle'da bir kurbağa figürü yer alırken, görselde 28, 29 ve 1 rakamlarına özel bir vurgu yapıldı.

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. Başta Doodler ne animasyonlu ne de hyperlinkliydi; sadece konuyu açıklayan veya tatil selamını ifade eden fare ile üzerine gelinen metin içeren görüntüleri. İlk animasyonlu Doodle, Ocak 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk etkileşimli Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

ARTIK YIL NEDİR?

4 sayısının katları olan yıllara artık yıl ifadesi kullanılır. Her 4 yılda bir gerçekleşen artık yıl, MS 46 yılında Jülyen Takvimi ile uygulamaya konulmuştur. Genel bir kural olarak artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 gibi. Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır: Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir. Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 yerine yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için, 4000'e kalansız olarak bölünen yıllar da artık yıl kabul edilmez. Örneğin 4000, 16000, 24000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.

29 ŞUBAT KAÇ YILDA BİR OLUR?

Gregoryen takvimine göre, Şubat ayı her dört yılda bir 29 gün çeker. Bu takvimin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar'ın Mısırlı astronom Sosigenes'e yaptırdığı "Julian" takvimine dayanır. Julian takvimine göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat fazladır. Bu ekstra saatler her dört yılda bir gün oluşturacak şekilde toplanır. Bu sayede her dört yılda bir yıl, 366 güne çıkar. Dolayısıyla 2024 yılında Şubat ayı 29 gün sürecek ve 29 Şubat Perşembe gününe denk gelecek.