FOX TV ekranlarında yayınlanan İyilik bu akşam ekranlara geliyor. Gönül Dağı CANLI izle! FOX TV Gönül Dağı yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

TRT 1 GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE!

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Veysel'i hapisten kurtarmak için Rıfat'ın şahitliği önemlidir. Evlendikten sonra Hacer'in çıkarttırdığı rapor ise bunu engellemektedir. Kenan bu raporun iptali için mücadele eder. Sonunda başarılı olabilecek midir? Ciritçi Abdullah'ı kurtaran gizemli adam, Ciritçi'ye, Divane'yle ilgili büyük bir sır verir. Ciritçi bu sırla ne yapacaktır? İlçede açılan müzik okulu seçmeleri Asuman'ı heyecanlandırır. Ramazan'ın cesaret vermesiyle bu seçmelere katılacak olan Asuman'ı nasıl bir son beklemektedir? Kasım'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla Sefer ve Zahide karşı karşıya gelir. Kasım'ın tek isteği torunlarından helallik almaktır, fakat Zahide çocukların bu durumu bilmesini istememektedir. İkili orta yolu bulabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçtiğimiz hafta izlediğimiz bölümde Zeki Durmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan Veysel (Semih Ertürk)'in suçsuzluğu ispat edilebilecek mi? Amcaoğulları Taner (Berk Atan), Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Doktor Kenan (Serkan Kuru) olay gecesinin tanığı arayışına giriyor. Bu arada bir tanık bulunuyor: Kellerin Rıfat (Hüseyin Sevimli). Rıfat, karısı Mihriban'la (Hande Nur Tekin) amcaoğullarının yanına giderek o gece Veysel'in yanında olduğunu anlatıyor. Taner ve Ramazan, sevinçle Rıfat'ı savcının yanına götürüyor. Savcı, Rıfat'la konuştuktan sonra onun tanık olup olmadığına karar veriyor. Savcının kararını Gönül Dağı'nın yetmişinci bölümünde izleyeceğiz. Geçtiğimiz haftaki bölümde kalp krizi geçirerek kendinden geçen Ciritçi Abdullah (Yavuz Sepetçi) iyileşiyor. Veysel'in tutuklanmasından ve Kaya ailesinde yaşananlardan haberi olmayan Ciritçi Abdullah'ı kurtaran esrarengiz kişi kim, yeni bölümde öğreneceğiz. Zahide (Ecem Özkaya) ve Sefer (Ferdi Sancar) çiftliğinde çalıştıkları ve çocuklarına büyük ilgi ve ihtimam gösteren Kasım'dan (Cengiz Sezgin) gerçekleri öğreniyor. Kasım'ın, çocuklarının dedesi, ölen ilk eşi Fikret'in babası olduğunu öğrenen Zahide, bu konuda nasıl bir karara varacak dizinin yetmişinci bölümünde izleyeceğiz.