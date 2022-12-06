Portekiz İsviçre maçında güzel bir gol atan Gonçalo Ramos merak edilen futbolcular arasında geliyor. Futbol severler Gonçalo Ramos hakkında, Gonçalo Ramos kimdir, hangi takımda oynuyor? Gonçalo Ramos kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, forma numarası kaç, boyu kaç? araştırması yapıyor. Peki, Gonçalo Ramos aslen nereli? Gonçalo Ramos boyu kaç? Gonçalo Ramos'un hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

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GONÇALO RAMOS HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Gonçalo Ramos Portekiz'de Benfica kulübünde top oynamaktadır. Milli takımda da oynuyor.

GONÇALO RAMOS KİMDİR?

Gonçalo Matias Ramos, Primeira Liga kulübü Benfica ve Portekiz milli takımında forvet olarak oynayan Portekizli profesyonel bir futbolcudur. Olhão'da doğan Ramos, Benfica'nın gençlik akademisinden geldi. 2019'da Benfica B'de oynamaya başladı ve bir yıl sonra A takıma yükseldi.

Gonçalo Ramos doğum tarihi : 20 Haziran 2001

20 Haziran 2001 Gonçalo Ramos kaç yaşında : 21 yaşında

21 yaşında Gonçalo Ramos nereli : Portekiz

Portekiz Gonçalo Ramos mesleği ne : Futbolcu

Futbolcu Gonçalo Ramos hangi mevkide oynuyor : Forvet

Forvet Gonçalo Ramos hangi takımda : Benfica

Benfica Gonçalo Ramos forma numarası kaç : 88

88 Gonçalo Ramos boyu kaç : 1.85 metre

Gonçalo Matias Ramos (20 Haziran 2001 doğumlu), Primeira Liga kulübü Benfica ve Portekiz milli takımı için forvet olarak oynayan Portekizli profesyonel bir futbolcu.

Olhão'da doğan Ramos, Benfica'nın gençlik akademisinden geldi. 2019'da Benfica B'de oynamaya başladı ve bir yıl sonra A takıma yükseldi. İlk takımda geçirdiği üç sezonun ardından, Ramos kendisini kulübün ayrılmaz bir oyuncusu haline getirdi.

Ramos, 2019 UEFA Avrupa Şampiyonası'nı ikinci olarak bitiren 19 yaş altı takımı ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci olarak bitiren 21 yaş altı takımı da dahil olmak üzere ülkesini çeşitli seviyelerde temsil eden eski bir Portekiz genç uluslararasıdır. . Üst düzey uluslararası çıkışını 2022'de yaptı.