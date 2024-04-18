Golf boykot mu? Golf dondurma İsrail malı mı, sahibi kim? Golf dondurma sahibi kim?

Golf Dondurma, 2003 yılında Bursa Fabrikası'nda üretime başlamış olan bir marka olarak biliniyor. Bunun yanı sıra Golf boykot mu? Golf dondurma İsrail malı mı, sahibi kim? Soruları merak konusu oluyor ve araştırılıyor. Peki, Golf boykot mu? Golf dondurma İsrail malı mı, sahibi kim? Golf dondurma sahibi kim?

GOLF BOYKOT MU?

Golf 2004'te Schöller'in yerine üretime başlamış ve 2016 yılında Natura Gıda'ya satılmıştır. Buna göre İsrail malı değildir. Şuan Golf dondurma Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.

Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şu anki ortaklık yapısının yüzde 55'ini Turkven Girişim Sermayesi Şirketi ve Ünlü & Co'nun oluşturdugu Ice Cream Investment BV, yüzde 18,75'ini MKS Marmara Entegre Kimya San. A.Ş., yüzde 15,38'ini Yıldız Holding A.Ş. ve geri kalan yüzde 10,88'ini gerçek kişiler oluşturmaktadır.