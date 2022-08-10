Gizli Saklı hangi gün, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gizli Saklı bugün yok mu, neden yok? Gizli Saklı tamamen final mi oldu?

Ekranların beğenilen dizisi Gizli Saklı'nın yeni bölümü ne zaman yayınlanıyor merak edildi. Dizi bugün yayın akışında yer almadı. Peki, Gizli Saklı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Bugün Gizli Saklı dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok? Gizli Saklı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Bugün Gizli Saklı dizisi yeni bölümü yok mu, niye yok? Gizli Saklı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GİZLİ SAKLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gizli Saklı her Çarşamba günü saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Fakat dizi final yaptığı için bugün yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

GİZLİ SAKLI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Gizli Saklı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta final yapmıştı. Bundan dolayı bugün yok.

10 AĞUSTOS FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

20:00 - CELAL İLE CEREN

22:30 - SENDEN DAHA GÜZEL

GİZLİ SAKLI FİNAL Mİ YAPTI?

Fox TV'nin beğenilen yapımlarından olan Gizli Saklı dizisi geçen hafta 3 Ağustos Çarşamba 2022 tarihinde 8. bölümü ile final yaptı.