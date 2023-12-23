23 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ç. Rizespor - Tuzlaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ç. Rizespor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ç. Rizespor - Tuzlaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Gençlerbirliği- Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği- Tuzlaspor maçı ne zaman?

GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

23 Aralık 2023 tarihinde oynanacak Gençlerbirliği vs Tuzlaspor maçı Türkiye saatiyle saat 13:30'da başlayacak. Maçı TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Karşılaşma Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda takım, ısınma koşusu, koordinasyon ve pas çalışması, 5'e 2 top kapma oyunu, taktik çalışması ve çift kale maç yaptı. Gençlerbirliği'nde kart cezalısı bulunmazken, tedavileri devam eden bazı oyuncular maç kadrosunda yer almayacak. Gençlerbirliği'nde kart cezalısı bulunmazken tedavileri devam eden Abdullah Durak, Sambou Yatabare, Özgür Çek ve Alperen Babacan Tuzlaspor maçının kadrosunda yer almayacak.