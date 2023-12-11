Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 11 Aralık Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

Gelinim Mutfakta yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Hafta içi her gün kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta canlı yayını araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında birbirinden iddialı yarışmacı büyük ödül için yarışıyor. İşte, Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI YAYIN!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaktadır.