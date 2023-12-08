Gelin Evi CANLI YAYIN! 8 Aralık Gelin Evi yeni bölüm CANLI İZLE!

Popüler televizyon programı Gelin Evi, yeni bölümüyle canlı yayınla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gelin Evi yeni bölümü merak konusu oldu. İşte, Gelin Evi yeni bölüm linki!

Gelin Evi programı hafta içi her gün Show Tv kanalında ekranlara geliyor. Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Gelin Evi canlı yayın linki merak konusu oldu. İşte, 8 Aralık Gelin Evi canlı yayın linki!

GELİN EVİ SUNUCUSU KİM?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

GELİN EVİ CANLI YAYIN!

Gelin Evi hafta içi her gün saat 12.00'da Show tv ekranlara gelmektedir.