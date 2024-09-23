Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Gaziantep FK- Trabzonspor maçıyla tamamlanacak. Futbol severler, Gaziantep- Trabzonspor maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Gaziantep Fk'nın kendi sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçı, her iki takım için de oldukça önemli bir mücadele olacak. Peki, Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi?

GAZİANTEP FK- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, heyecan dolu mücadelelere sahne olurken, gözler Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanacak olan maça çevrildi. Bu kritik karşılaşma, ligdeki sıralamaları etkileme potansiyeli nedeniyle futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

GAZİANTEP FK- TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep- Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.