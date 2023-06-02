Gaziantep kaç milletvekili çıkarıyor? Gaziantep milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Gaziantep AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Gaziantep milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gaziantep milletvekilleri kimler? Gaziantep seçim sonuçları nedir? Gaziantep kaç milletvekili çıkarıyor? Gaziantep milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Gaziantep kaç milletvekili çıkarıyor? Gaziantep milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Gaziantep milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
GAZİANTEP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Gaziantep'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Gaziantep ilinden 14 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
GAZİANTEP MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri
Abdulhamit Gül
Mehmet Eyup Özkeçeci
Ali Şahin
Derya Bakbak
Mesut Bozatlı
Şahzade Demir
İrfan Çelikaslan
Bünyamin Bozgeyik
CHP Milletvekilleri
Hasan Öztürkmen
Melih Meriç
Ertuğrul Kaya
MHP Milletvekilleri
Sermet Atay
YSP Milletvekilleri
Sevda Karaca Demir
İYİ Parti Milletvekilleri
Mehmet Mustafa Gürban