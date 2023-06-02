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Gaziantep kaç milletvekili çıkarıyor? Gaziantep milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Gaziantep AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Gaziantep kaç milletvekili çıkarıyor? Gaziantep milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Gaziantep AK Parti ve CHP milletvekil listesi

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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Gaziantep milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gaziantep milletvekilleri kimler? Gaziantep seçim sonuçları nedir? Gaziantep kaç milletvekili çıkarıyor? Gaziantep milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...

Gaziantep kaç milletvekili çıkarıyor? Gaziantep milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Gaziantep milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

GAZİANTEP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Gaziantep'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Gaziantep ilinden 14 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

GAZİANTEP MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri

Abdulhamit Gül

Mehmet Eyup Özkeçeci

Ali Şahin

Derya Bakbak

Mesut Bozatlı

Şahzade Demir

İrfan Çelikaslan

Bünyamin Bozgeyik

CHP Milletvekilleri

Hasan Öztürkmen

Melih Meriç

Ertuğrul Kaya

MHP Milletvekilleri

Sermet Atay

YSP Milletvekilleri

Sevda Karaca Demir

İYİ Parti Milletvekilleri

Mehmet Mustafa Gürban

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gaziantep Gündem Politika Haberler

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