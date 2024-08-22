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Galatasaray-Young maçı özeti! Galatasaray-Young Boys maçı kaç kaç bitti?

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Galatasaray-Young maçı özeti araştırılıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımı ile mücadele etti. Peki, Galatasaray-Young Boys maçı kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olan Galatasaray'da kim gol attığı merak edilirken "Galatasaray-Young Boys maçı kaç kaç bitti?" sorusuna yanıt aranıyor. Galatasaray-Young maçı özeti! Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI ÖZETİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılı takım, ikinci 45 dakikada bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirse de son bölümdeki penaltı golüyle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Galatasaray-Young maçı özeti! Galatasaray-Young Boys maçı kaç kaç bitti?

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys deplasmanında yedek kulübesindeki yerini alamadı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza vermişti. Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile oynanacak rövanş maçında da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

Galatasaray-Young maçı özeti! Galatasaray-Young Boys maçı kaç kaç bitti?

Ev sahibi takım, maçın başında hızlı gelişen atakta golü buldu. Ugrinic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Monteiro'nun vuruşu Muslera'nın önce ayağından sonra da elinden sekerek ağlara gitti. Bu gol ile Young Boys 1-0 öne geçti.

İsviçre temsilcisinin kalecisi David von Ballmoos, Mauro Icardi ile çarpıştıktan sonra sakatlık geçirdi. Tedavisinin ardından oyuna devam eden von Ballmoos, sakatlığının devam etmesi üzerine 32. dakikada oyundan çıktı. İsviçreli kalecinin yerine oyuna Marvin Keller girdi.

Young Boys, 45+4. dakikada farkı 2'ye çıkardı. İlk golü atan Monteiro, Ganvoula'nın savunma arkasına indirdiği topu sert vuruşla ağlara gönderdi ve hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı. İlk yarı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray-Young maçı özeti! Galatasaray-Young Boys maçı kaç kaç bitti?

İlk yarının son anlarında Monteiro ile çarpışan Muslera, yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini ikinci 45 dakika için Günay Güvenç'e bıraktı.

66. dakikada kullanılan korner vuruşundan saniyeler önce Jelert'in yerine oyuna giren Michy Batshuayi, Ziyech'in kullandığı ve Torreira'nın ön direkte kafayla çevirdiği topu arka direkte ağlara gönderdi. Topa ilk dokunuşunda golü bulan Batshuayi, farkı 1'e indirdi. Bu golden 6 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Belçikalı golcü, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve skor 2-2'ye geldi.

Ev sahibi takım, Abdülkerim Bardakcı'nın atılan şuta elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı. 86. dakikada topun başına geçen Ugrinic, topu filelere gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca İsviçre temsilcisi sahadan 3-2 galip ayrıldı.

22. dakikada sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Young Boys'un kazandığı pozisyonda ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray-Young maçı özeti! Galatasaray-Young Boys maçı kaç kaç bitti?

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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