Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Ankara'da sahte içki bilançosu: 33 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki kabusu İstanbul'dan Ankara'ya sıçradı: 33 ölü var
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Galatasaray UEFA listesi açıklandı mı? UEFA listesi ne zaman verilecek?

Galatasaray UEFA listesi açıklandı mı? UEFA listesi ne zaman verilecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray UEFA listesi açıklandı mı? Bu hafta gerçekleşen maçların ardından Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ara transfer döneminde yapılan takviyelerin UEFA listesine eklenip eklenmediğini araştırıyor. Peki, UEFA kadrosu ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu belirlemek için son hazırlıklarını yapıyor. Taraftarlar ve futbolseverler, ara transfer döneminde yapılan takviyelerin UEFA listesine eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Peki, Galatasaray UEFA listesi açıklandı mı? UEFA kadrosu ne zaman belli olacak? İşte güncel gelişmeler…

GALATASARAY UEFA LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

UEFA'nın belirlediği takvime göre, kulüplerin en geç 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya kadrolarını bildirmesi gerekiyordu. Fakat, Galatasaray'ın UEFA listesine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Futbolseverler ekibin kadro tercihini merakla beklerken kadroya dahil olabilecek isimler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Galatasaray UEFA listesi açıklandı mı? UEFA listesi ne zaman verilecek?UEFA listesi Galatasaray 2025

GALATASARAY'IN UEFA LİSTESİNE KİMLER ALINABİLİR?

UEFA kurallarına göre, takımlar yalnızca üç yeni transferi Avrupa listesine ekleyebilir. İşte Galatasaray'ın UEFA kadrosuna dahil edilmesi beklenen isimler:

  • Mario Lemina – Orta sahaya tecrübeli takviye
  • Alvaro Morata – Hücum hattını güçlendirecek forvet
  • Cuesta – Savunmada derinlik sağlayacak oyuncu

Ancak, bu isimlerin kesin olarak kadroya dahil olup olmadığı ise Galatasaray'ın resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.

Galatasaray UEFA listesi açıklandı mı? UEFA listesi ne zaman verilecek?Galatasaray UEFA listesi

GALATASARAY UEFA LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kulübün en geç 7 Şubat 2025 tarihinde netleşecek olan isim listesinin resmi duyurusunu gün içinde yapması bekleniyor.

Galatasaray UEFA listesi açıklandı mı? UEFA listesi ne zaman verilecek?Galatasaray UEFA

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte anlaştığı takım
img

Nehir aniden kırmızıya dönüştü, kimse ne olduğunu anlamadı
img

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.