Galatasaray UEFA listesi açıklandı mı? UEFA listesi ne zaman verilecek?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu belirlemek için son hazırlıklarını yapıyor. Taraftarlar ve futbolseverler, ara transfer döneminde yapılan takviyelerin UEFA listesine eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor. Peki, Galatasaray UEFA listesi açıklandı mı? UEFA kadrosu ne zaman belli olacak? İşte güncel gelişmeler…

GALATASARAY UEFA LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

UEFA'nın belirlediği takvime göre, kulüplerin en geç 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya kadrolarını bildirmesi gerekiyordu. Fakat, Galatasaray'ın UEFA listesine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Futbolseverler ekibin kadro tercihini merakla beklerken kadroya dahil olabilecek isimler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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GALATASARAY'IN UEFA LİSTESİNE KİMLER ALINABİLİR?

UEFA kurallarına göre, takımlar yalnızca üç yeni transferi Avrupa listesine ekleyebilir. İşte Galatasaray'ın UEFA kadrosuna dahil edilmesi beklenen isimler:

Mario Lemina – Orta sahaya tecrübeli takviye

Alvaro Morata – Hücum hattını güçlendirecek forvet

Cuesta – Savunmada derinlik sağlayacak oyuncu

Ancak, bu isimlerin kesin olarak kadroya dahil olup olmadığı ise Galatasaray'ın resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.

Galatasaray UEFA listesi

GALATASARAY UEFA LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kulübün en geç 7 Şubat 2025 tarihinde netleşecek olan isim listesinin resmi duyurusunu gün içinde yapması bekleniyor.

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