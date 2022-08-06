Galatasaray Spor Kulübünün resmi Twitter hesabından atılan twete göre iki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul'a gelecek. Uçuş rotasının canlı izlendiği linki merak eden taraftarlar bu yönde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray transferleri uçağı ne zaman inecek? Galatasaray transferleri uçağı saat kaçta, nereye inecek? İşte detaylar haberimizde...

GALATASARAY TRANSFERLERİ UÇAĞI NE ZAMAN İNECEK?

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 3+1 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens'i de 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul'a gelecek.

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